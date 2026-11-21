باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز جمعه گفت که انتظار می‌رود تمامی رهبران اصلی جهان در نشست ماه آینده گروه ۲۰ در ایالت فلوریدا شرکت کنند. وی با ابراز اطمینان از حضور گسترده مقامات بین‌المللی در این گردهمایی، اعلام کرد این نشست در مجموعه تفریحی «ترامپ نشنال دورال» متعلق به او برگزار خواهد شد.

ترامپ در مراسم پذیرایی کاخ سفید به افتخار گروه موسیقی تفنگداران دریایی آمریکا، به نشست پیش‌رو اشاره کرد و اعلام کرد این گروه که با نام «گروه موسیقی اختصاصی رئیس‌جمهور» شناخته می‌شود، برای رهبران حاضر در این اجلاس برنامه اجرا خواهد کرد.

وی گفت: «ماه آینده مشتاق هستیم که گروه موسیقی اختصاصی رئیس‌جمهور برای ده‌ها تن از رهبران برجسته جهان، در جریان میزبانی از کنفرانس گروه ۲۰ در دورال فلوریدا، اجرا داشته باشد. این اتفاق بسیار عالی خواهد بود.»

ترامپ افزود: «تمام ۲۰ رهبر برتر جهان در آنجا حضور خواهند داشت. افتخار بزرگی است که برای ما برنامه اجرا می‌کنید.»

نشست سران گروه ۲۰ قرار است روز‌های ۱۴ و ۱۵ دسامبر در میامی برگزار شود. در این نشست نمایندگان اقتصاد‌های بزرگ جهان گرد هم می‌آیند تا درباره چالش‌های اقتصادی و امنیتی بین‌المللی گفت‌و‌گو کنند.

با این حال، اظهارات ترامپ درباره حضور تمامی رهبران اصلی جهان در این نشست، در شرایطی مطرح می‌شود که درباره احتمال شرکت ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، همچنان ابهام وجود دارد.

پوتین به این نشست دعوت شده است، اما کرملین هنوز تأیید نکرده که وی به فلوریدا سفر خواهد کرد یا نماینده‌ای را به این اجلاس اعزام می‌کند. آمریکا اعلام کرده است که روسیه به‌عنوان یکی از اعضای گروه ۲۰ برای حضور در این نشست مورد استقبال قرار می‌گیرد.

ترامپ و پوتین آخرین بار در حاشیه نشست همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در چین، در همین هفته با یکدیگر دیدار کردند.

منبع: آناتولی