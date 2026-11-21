باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی رضایی درباره تقاضا‌های القایی و تجویز‌های اجباری و تحمیلی به پزشکان گفت: گاهی برای تجاری کردن محصولات و داروها، تقاضا‌های القایی ایجاد شده و به باور عمومی تبدیل می‌شود، این موضوع می‌تواند منجر به ایجاد وابستگی به دارو برای افراد شود، به طور مثال، دارو‌های خواب آور منجر به ایجاد وابستگی شده و فرد نیازمند افزایش دُز مصرف دارو خواهد بود.

مصرف خودسرانه دارو در کشور ۲ برابر آمار‌های جهانی است

وی ادامه داد: میزان مصرف خودسرانه دارو در کشور بیش از ۵۰ درصد و تا حدود ۵۸ درصد ذکر شده که ۲ برابر آمار‌های جهانی است، بر اساس مطالعات سازمان جهانی بهداشت، آمار‌ها متفاوت است و در کشور‌های دیگر حدود ۳۰ درصد ذکر می‌شود.

معاون سازمان بیمه سلامت ایران بیان کرد: یکی از فرهنگ‌های نادرست، این است که می‌گویند اگر یکی از آشنایان از دارویی استفاده کرده و درباره یک بیماری موثر بوده، توصیه به مصرف همان دارو به دیگران می‌کنند. تطبیق دادن بیماری‌ها برای استفاده از دارو درست نیست و باید با تجویز پزشک انجام شود.

از هوش مصنوعی توصیه پزشکی نگیرید

رضایی درباره استفاده از هوش مصنوعی برای درمان بیماری‌ها توسط افراد گفت: حداکثر ۵۰ درصد پاسخ‌های هوش مصنوعی در حوزه پزشکی می‌تواند درست باشد و فاصله زیادی بین پاسخ هوش مصنوعی و نیاز واقعی بیمار وجود دارد، زیرا بیمار نمی‌تواند اطلاعات درست را درباره خود تشخیص داده و انتقال بدهد و هوش مصنوعی هم نمی‌تواند این اطلاعات را با همه بانک‌های داده مطابقت بدهد؛ بنابراین با وجود همه پیشرفت‌های انجام شده، تا این لحظه، تجویز توسط هوش مصنوعی پاسخگوی نیاز تجویزی بیماران نیست و توصیه نمی‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران اظهار کرد: بازار دارویی در کشور ما حدود ۸ میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود، همچنین حدود ۹۵ تا ۹۷ درصد دارو‌های مصرفی در کشور، در داخل تولید می‌شود، اگر دارو به درستی مصرف نشود، منجر به ایجاد محدودیت در مصرف دارو‌های ضروری می‌شود، بنابراین باید تقاضا‌های القایی کاهش پیدا کند تا بتوان از خدمات به‌روزتری در حوزه دارو بهره‌مند شویم.

منبع: سازمان بیمه سلامت ایران