باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حجت نورانی فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر از دستگیری ۴ خفت‌گیر و سارق به همراه ۲ نفر مال‌خر با همکاری کارآگاهان پلیس آگاهی و مأموران پاسگاه سیسنگان خبر داد و گفت: در جریان این عملیات ضربتی، یکی از متهمان هنگام تلاش برای فرار با تیراندازی مأموران زمین‌گیر و دستگیر شد.

او افزود:همچنین یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ فاقد پلاک نیز توقیف شد.

سرهنگ نورانی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت، گفت: اجازه جولان به سارقان و برهم‌زنندگان آرامش شهروندان داده نخواهد شد.

منبع:پلیس مازندران