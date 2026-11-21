باشگاه خبرنگاران جوان - عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران در جمع خبرنگاران از ارسال پرونده کلثوم اکبری، قاتل ۱۱ شوهر صیغه‌ای، برای استیذان به دفتر رئیس قوه قضائیه خبر داد و گفت: در صورت تأیید رئیس دستگاه قضا، حکم قصاص به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

وی اظهار کرد: پرونده کلثوم اکبری هفته گذشته برای استیذان به دفتر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، ارسال شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: کلثوم اکبری هم‌اکنون در زندان ساری به سر می‌برد و در صورت تأیید استیذان از سوی رئیس قوه قضاییه، حکم صادره وارد مرحله اجرا خواهد شد.

پوریانی با اشاره به گذشت برخی خانواده‌های مقتولان از حق قصاص تصریح کرد: خانواده تعدادی از مقتولان از قصاص صرف‌نظر کرده‌اند، اما با توجه به تعدد اولیای دم، چنانچه حتی خانواده یکی از مقتولان همچنان خواهان اجرای حکم قصاص باشد، حکم اجرا خواهد شد.