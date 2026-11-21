باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل پزشکی قانونی همدان گفت: یک پسر ۱۴ ماهه پس از بلعیدن پیچ فلزی سه سانتی‌متری و انسداد راه تنفسی، جان خود را از دست داد.

دکتر محمد مالمیر در تشریح جزئیات این حادثه اظهارکرد: بر اثر بی‌احتیاطی و غفلت لحظه‌ای در نگهداری وسایل ریز و خطرناک، این کودک یک پیچ را می‌بلعد که ورود این جسم خارجی به مجاری تنفسی، موجب انسداد مسیر هوا و خفگی او شد.

وی بیان کرد: داده های آماری نشان می دهد هفت‌ماهه امسال یک نفر بر اثر انسداد مجاری تنفسی ناشی از ورود جسم خارجی جان خود را از دست داده در حالیکه در مدت مشابه سال گذشته، چهار نفر به همین علت در استان فوت کردند.

مدیرکل پزشکی قانونی همدان اضافه کرد: هرچند این آمار نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، اما از دست رفتن حتی یک جان، به‌ویژه یک کودک خردسال بر اثر غفلتی ساده، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر و زنگ خطری جدی برای تمامی خانواده‌ها محسوب می‌شود.

مالمیر گفت: علاوه بر انسداد مجاری تنفسی بر اثر گیرکردن اجسام خارجی مانند قطعات کوچک، اسباب‌بازی‌های ریز، دانه‌ها یا لقمه‌های نامناسب در کودکان، عوامل دیگری نیز می‌توانند باعث بروز خفگی شود.

وی ادامه داد: قرار گرفتن در محیط‌های بدون اکسیژن کافی یا فضاهای در بسته و بدون تهویه مناسب، مسمومیت با گازهای سمی و کشنده مانند مونوکسید کربن در فصل سرما نیز موجب خفگی و مرگ افراد می شود.

مدیرکل پزشکی قانونی همدان با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از حوادث منجر به خفگی کودکان در محیط امن خانه به علت غفلت‌ رخ می‌دهد از والدین خواست نسبت به ایمن‌سازی کامل محیط منزل و دور کردن ابزارآلات، پیچ و مهره، سوزن، سنجاق، باتری‌های سکه‌ای، سکه‌ها، مهره‌ها و قطعات کوچک اسباب‌بازی‌ها از دسترس کودکان خردسال اقدام کنند.