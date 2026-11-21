باشگاه خبرنگاران جوان - در روزگاری که سرعت سرسام‌آور اطلاعات، مجال «درنگ و اندیشیدن» را از انسان مدرن ربوده است، آیین‌های گرامیداشت اندیشه فرصتی مغتنم برای بازگشت به ریشه‌های خردورزی است. در آستانه ۳۰ آبان‌ماه؛ روز ملی حکمت، فلسفه و بزرگداشت ابونصر فارابی، دکتر محسن حبیبی، مدیر رادیو فرهنگ، با تأکید بر رسالت خطیر رسانه در ترویج تفکر انتقادی و عمق‌بخشی به افکار عمومی، برنامه‌های این شبکه را بستری برای پیوند میان حکمت نظری و مسائل جاری جامعه دانست.

با فرارسیدن ۳۰ آبان، روز بزرگداشت فارابی و حکمت اسلامی، نقش رسانه‌های تخصصی در تبیین و گسترش تفکر عمیق بیش از پیش برجسته می‌شود. در همین راستا، شبکه‌های رسانه ملی به‌ویژه رادیو فرهنگ، با طراحی و پخش برنامه‌های ساختاریافته، تلاش کرده‌اند تا گنجینه عظیم حکمت و فلسفه را از محدودیت متون دانشگاهی خارج کرده و به سفره فکری خانواده‌ها وارد سازند.

دکتر محسن حبیبی، مدیر رادیو فرهنگ و استاد دانشگاه در تشریح رویکرد این شبکه رادیویی در مواجهه با مقوله حکمت و فلسفه و در آستانه ۳۰ آبان، با تأکید بر اینکه رسانه باید پیشران خردورزی باشد، تصریح کرد: حکمت و فلسفه تنها یک رشته تخصصی و محصور در دانشگاه‌ها نیستند، بلکه سیستم‌عامل فکری و بنیان‌های نرم‌افزاری یک جامعه در مواجهه با چالش‌های عصر مدرن‌اند. رسالت رادیو فرهنگ به عنوان صدای اندیشه و فرزانگی شبکه زندگی، این است که میان میراث گران‌بهای حکمایی، چون فارابی و نیاز‌های فکری و روحی امروز مخاطب، پیوندی عمیق و کاربردی برقرار کند. ما معتقدیم جامعه‌ای که از حکمت فاصله بگیرد، در طوفان هیجانات کاذب و سطحی‌نگری‌های رسانه‌ای آسیب‌پذیر خواهد شد.

مدیر رادیو فرهنگ با اشاره به جایگاه ویژه برنامه‌سازی تخصصی در این شبکه افزود: در جدول پخش رادیو فرهنگ، برنامه‌های متنوع و تخصصی با رویکرد تبیین حکمت عملی، فلسفه اسلامی و اندیشه‌های مفاخر بزرگ طراحی شده است که هدف آنها ارتقای سواد فلسفی و عقلانیت جامعه است. در برنامه صبحگاهی «سفره خورشید» تا «تمدن نوین» و «منظومه ولایت» و برنامه هنری «هفت اقلیم» ردپای فلسفه مسعود است و تلاش همکاران من در رادیو فرهنگ این است که با بهره‌گیری از کارشناسان برجسته و زبان فاخر رادیو، شنونده را از یک مخاطب ساده به یک "اندیشه‌ورز فعال" تبدیل کنیم؛ چرا که رادیو فرهنگ خانه حکمت و خانه گفتگوی سازنده با نخبگان و عموم مردم است.

وی افزود:این رویکرد راهبردی، رادیو فرهنگ را به دیده‌بان بیدار اندیشه در سپهر رسانه‌ای کشور تبدیل کرده است؛ نهادی که با تکیه بر اصالت زبان فارسی و گنجینه حکمت ایرانی-اسلامی، معنا و عمق را به موج‌های رادیو بازمی‌گرداند.

منبع: رادیو فرهنگ