باشگاه خبرنگاران جوان - محمد امرایی اظهار داشت: به محض دریافت گزارش مردمی و اطلاع از وقوع یک فقره شکار غیرمجاز حیات وحش در پلدختر، دستورات قضایی صادر شد و پیگیری موضوع در دستور کار ضابطان قضایی یگان حفاظت محیط‌زیست قرار گرفت.

وی با تاکید بر سرعت عمل دستگاه قضایی در برخورد با جرایم زیست‌محیطی افزود: با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی به‌عمل‌آمده، کمتر از سه ساعت پس از این اقدام مجرمانه، محل متهمان شناسایی شد و با حکم قضایی در عملیاتی ضربتی دستگیر شدند

وی با اشاره به شکار یک قلاده پلنگ و یک بزکوهی کمیاب توسط متخلفان تصریح کرد: سلاح‌های به کار رفته در این شکار غیرمجاز و غیرقانونی نیز توقیف و پرونده قضایی برای متهمان تشکیل شد.

امرایی با هشدار جدی به سوداگران طبیعت و مخلان امنیت حیات وحش خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در حمایت از حقوق عامه، صیانت از محیط‌زیست و منابع طبیعی کوچک‌ترین مسامحه‌ای با متخلفان نخواهد داشت و برخورد با جرایم زیست محیطی، قاطع، بازدارنده و بدون اغماض خواهد بود.

متبع: دادگستری لرستان