سی‌وهشمین شماره از «برداشت آزاد» در این هفته، «کاریکاتور روز» با ارائه‌ی گزیده‌ای استثنایی و به‌روز از آثار برجسته‌ترین کارتونیست‌های ایران و جهان، پنجره‌ای تازه به روی رویداد‌های جهانی گشوده است؛ مجالی که در آن، خطوط و رنگ‌ها فراتر از کلمات به روایتِ ژرفای واقعیت‌های روز می‌نشینند.. این گزارش تصویری، با گردآوری آثاری از برجسته‌ترین کارتونیست‌های ایران و جهان، روایت و برداشتی آزاد و چندبُعدی از شرایط انسان عصر حاضر ارائه می‌دهد. آن سوی قاب‌های طنز و تصویر و کاریکاتور‌های اجتماعی و کارتون‌های سیاسی و طراحی‌های ساده، جهانی از حقیقت و معنا جریان دارد. «هنر کاریکاتور» با ترکیبی از طنز و نقد اجتماعی، به یکی از تأثیرگذارترین شیوه‌های بیان هنری در دنیای معاصر، تبدیل شده است. به‌عبارت‌دیگر، «هنر کاریکاتور»، امروزه، به «زبان تصویری جهانی» بدل شده که قادر است بدون نیاز به ترجمه، پیام‌های خود را به شیوه‌ای مستقیم و قابل‌درک و به زیبایی به مخاطبانی از هر فرهنگ و زبانی منتقل کند. / تهیه گزارش: سهراب سیدجمالی