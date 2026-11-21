باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام پیمان جبلی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

کل من علیها فان ویبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام

صدا‌هایی که ازلی‌ترین پیوند را با حافظه عاطفی و فرهنگی این سرزمین بسته‌اند، هرگز خاموش نمی‌شوند؛ بلکه از فراخنای صدای عشق، ماندگارترین یادگاری که بر گنبد دوار ماناست، به اقلیم جاودانگی کوچ می‌کنند.

فقدان بانوی ارجمند، پیش‌کسوت خوش‌نام عرصه دوبله و مدیریت دوبلاژ، زنده‌یاد ناهید شعشعانی، ضایعه‌ای است بر پیکره هنر اصیل و حنجره‌های طلایی روایت که سالیان دراز، جان‌مایه حیات هنری خود را در کالبد خاطرات جمعی ایرانیان دمیدند. او پاسدار میراثی بود که هنر صداپیشگی را با اصالت، شرافت و تعهد پیوند زد؛ هنرمندی که با همسر فقید خویش، استاد مهدی آژیر، خاندانی هنرپرور بنیاد نهاد، با فرزندانی که امانت‌دار هنر و دغدغه‌های این عزیزان درگذشته‌اند.

اینجانب، فقدان این چهره ماندگار را به جامعه هنری کشور، خانواده داغدار و به ویژه یادگاران و فرزندان گرامی ایشان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده آرامش ابدی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

پیمان جبلی

رئیس سازمان صداوسیما