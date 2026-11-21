باشگاه خبرنگاران جوان - الساندرو برونو، تحلیلگر ژئوپلیتیک، در گفت‌و‌گو با پرس‌تی‌وی با اشاره به تجربه آلمان در جنگ جهانی دوم گفت بمباران گسترده این کشور از سوی آمریکا و متحدان غربی، به‌تنهایی موجب شکست آن نشد و سرانجام ورود زمینی ارتش شوروی نتیجه جنگ را تغییر داد. به گفته او، آمریکا امکان اعزام نیروی زمینی با شانس واقع‌بینانه پیروزی در ایران را ندارد و ناچار به ادامه حملات هوایی است.

برونو تأکید کرد در چنین شرایطی، نسبت خسارت واردشده به هزینه‌های آمریکا برای ایران بسیار بالاتر خواهد بود. او همچنین توان دفاعی ایران، از جمله برخورداری از موشک‌ها و تجهیزات پیشرفته، را عاملی برای وارد کردن خسارات راهبردی به توانمندی‌های آمریکا و اسرائیل دانست و ظرفیت ایران برای بازسازی و تأمین مجدد تجهیزات را بیشتر از آمریکا توصیف کرد.