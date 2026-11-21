باشگاه خبرنگاران جوان - معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج در آیین بهره‌برداری از این پروژه که با حضور مجتبی عبداللهی استاندار البرز و جمعی از مدیران استانی و شهری برگزار شد، گفت: با وجود آسیب‌دیدن پل شهید رئیسی «بی‌یک» در جریان حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، مدیریت شهری کرج با همکاری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای البرز در کوتاه‌ترین زمان ممکن آخرین قطعه آزادراه شهید سلیمانی را به پل بیلقان، جاده کندوان و بلوار جانبازان کرج متصل کردند.

« علیرضا عاقلی » افزود: آخرین قطعه آزادراه شهید سلیمانی سه کیلومتر طول دارد و در آن ۲ پل بزرگ احداث شده است؛ پس از تخریب پل شهید رئیسی ، مسیر دسترسی این قطعه نیز به طول یک‌ونیم کیلومتر با همکاری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای البرز و با فوریت و جهادی احداث شد.

وی اظهار کرد: با افتتاح آخرین قطعه، این آزادراه به طول ۳۸کیلومتر(با احتساب مسیرهای دسترسی) به‌طور کامل زیر بار ترافیک رفت که پیش از این، ضلع غربی آزادراه به آزادراه کرج ـ قزوین متصل شد.

عاقلی گفت: دشمنان تلاش داشتند با تخریب پل شهید رئیسی «بی‌یک»، روند بهره‌برداری کامل از آزادراه شهید سلیمانی را به تاخیر بیندازند اما با اقدام جهادی و همراهی دستگاه‌های اجرایی و حمایت استاندار البرز، این آزادراه وارد مدار ترافیکی شد.

اهتمام راهداری برای بهره برداری از آزاد راه

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای البرز در این آیین گفت:پس از آسیب‌دیدن پل شهید رئیسی «بی‌یک»با دستور استاندار البرز، این اداره‌کل بلافاصله عملیات احداث مسیر دسترسی آزادراه شهید سلیمانی به پل بیلقان و جاده کندوان را آغاز کرد و با وجود موانع طبیعی فراوان، آن را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری رساند.

«داریوش باقرجوان» افزود: پروژه دسترسی به طول یک‌ونیم کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان با هدف فعال‌سازی ظرفیت قابل استفاده آزادراه همت (شهدای البرز)، کاهش بار ترافیکی آزادراه تهران–کرج و تسهیل تردد و بهبود دسترسی‌های ارتباطی در محدوده شهر کرج احداث شده است.

وی افزود: با برقراری ارتباط مستقیم میان بلوار جانبازان کرج و آزادراه شهید سلیمانی در مسیر رفت و برگشت تا زمان اتمام عملیات ترمیم و شروع بهره برداری از پل شهید رئیسی، دسترسی آسان‌تر و تردد روان‌تر وسایل نقلیه را برای کاربران جاده ای فراهم شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه در راستای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ارتقای شبکه ارتباطی و کاهش بار ترافیکی آزادراه تهران–کرج انجام شده است و با بهره‌برداری از آن، ضمن تسهیل تردد شهروندان و کاربران جاده‌ای، از ظرفیت‌های موجود شبکه آزادراهی منطقه به شکل مطلوب‌تری استفاده خواهد شد.

وی اظهار کرد: اکنون مسافران آزادراه شهید سلیمانی می‌توانند از طریق این مسیر به سمت تهران و چالوس سفر کنند.