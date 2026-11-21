مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش‌وپرورش:

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش‌وپرورش:

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - میکاییل باقری در حاشیه برگزاری جشن تکلیف بیش از چهار هزار دانش‌آموز دختر در سنندج اظهار کرد: بسیار خرسندم که امروز توفیق حضور در جشن تشرف این دانش‌آموزان در سنندج را داشتم و از همکاران استان کردستان به‌دلیل برگزاری شایسته این مراسم قدردانی می‌کنم.

وی افزود: در سطح کشور، بیش از یک میلیون و۴۰۰ هزار دانش‌آموز پایه سوم ابتدایی و پایه هشتم امسال به سن تکلیف می‌رسند. ما تشرف به سن تکلیف را صرفاً یک مراسم نمی‌دانیم، بلکه آن را فرایندی تربیتی تلقی می‌کنیم که از آغاز سال تحصیلی و با همراهی خانواده‌ها و معلمان در مدارس سراسر کشور آغاز می‌شود.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش‌وپرورش ادامه داد: در طول سال تحصیلی، با استفاده از ظرفیت مدارس و اجتماعات دانش‌آموزی، جشن‌های تشرف در سراسر کشور برگزار خواهد شد تا دانش‌آموزان ضمن آشنایی با احکام مورد نیاز، این مرحله مهم از زندگی خود را در فضایی معنوی و تربیتی تجربه کنند.

باقری درباره وضعیت اقامه نماز جماعت در مدارس نیز گفت: در سال تحصیلی گذشته، در بیش از۶۷ هزار مدرسه نماز جماعت با حضور ائمه جماعات روحانی، اولیای دانش‌آموزان و معلمان برگزار شد.

وی با بیان اینکه بیش از۶۰ درصد مدارس کشور دارای نمازخانه هستند، اظهار کرد: تلاش می‌شود نمازخانه‌های مدارس متناسب با جمعیت دانش‌آموزی و شرایط هر مدرسه تجهیز و فعال شوند و ارتباط آنها با ظرفیت مسجد محله نیز تقویت شود.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش‌وپرورش همچنین از برگزاری برنامه‌های قرآنی در مدارس خبر داد و افزود: هفته دوم آذرماه به بزرگداشت قرآن، عترت و نماز در مدارس اختصاص دارد و در این هفته برنامه‌های متنوعی در سراسر کشور برگزار می‌شود.

باقری گفت: آغاز برگزاری چهلمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزان، برگزاری جشن‌های تکلیف، محافل انس با قرآن و اجرای فعالیت‌های متنوع قرآنی در مدارس از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این هفته است.

وی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم با اجرای این برنامه‌ها، زمینه انس بیشتر دانش‌آموزان با قرآن کریم، اقامه نماز و معارف اهل‌بیت (ع) را فراهم کنیم و فعالیت‌های تربیتی در این حوزه را در مدارس گسترش دهیم.