باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - امیر رحیمی، رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت، با اشاره به آسیب‌شناسی عملکرد مولدسازی دارایی‌های دولت در سال‌های گذشته اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی در اجرای مصوبات مولدسازی این بود که بسیاری از مجوزهای صادرشده، چه در مرحله ارزش‌افزایی و چه در مرحله واگذاری، به نتیجه نمی‌رسیدند.

وی افزود: از مجموع حدود ۳۲۰۰ مجوز صادرشده برای مولدسازی دارایی‌های دولت، تنها حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ مورد به نتیجه رسیده بود که نشان می‌دهد در سه تا چهار سال گذشته، تنها حدود ۶ درصد از ظرفیت پیش‌بینی‌شده در این حوزه محقق شده است.

رحیمی با بیان اینکه یکی از دلایل عدم موفقیت مولدسازی، فاصله زمانی میان فروش دارایی و تکمیل پروژه‌های عمرانی بوده است، تصریح کرد: در برخی موارد دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل یک طرح، ناچار بودند بخشی از دارایی‌های خود را واگذار کنند، اما به دلیل تورم و تغییر شرایط بازار مسکن و افزایش قیمت مصالح ساختمانی، منابع حاصل از فروش دارایی دیگر برای تکمیل پروژه کفایت نمی‌کرد.

رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت ادامه داد: در همین راستا و با همفکری مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازوکار جدیدی با استفاده از ظرفیت صندوق‌های املاک و مستغلات طراحی شد تا امکان ورود دارایی‌های دولت به این صندوق‌ها فراهم شود.

وی با اشاره به ویژگی‌های این صندوق گفت: بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، دستگاه اجرایی که دارایی خود را وارد صندوق می‌کند، متناسب با ارزش دارایی واگذارشده، واحدها یا یونیت‌های صندوق را دریافت خواهد کرد و از این طریق مالک سهمی از صندوق باقی می‌ماند.

رحیمی توضیح داد: این واحدها قابلیت مبادله و خرید و فروش در بازار سرمایه را دارند و دستگاه مالک می‌تواند متناسب با نیاز مالی و پیشرفت پروژه، بخشی از واحدهای خود را عرضه کند و در صورت تأمین منابع مالی، مجدداً واحدهای مورد نیاز را خریداری کند.

وی با بیان اینکه این روش مانع از فروش شتاب‌زده دارایی‌های بزرگ دولتی برای تأمین هزینه‌های محدود اولیه پروژه‌ها می‌شود، افزود: برای مثال ممکن است یک دستگاه اجرایی برای تأمین هزینه‌های اولیه یک طرح، ناچار به فروش دارایی با ارزش بالا باشد، در حالی که با سازوکار صندوق می‌تواند تنها بخشی از واحدهای خود را عرضه کند و در مراحل بعدی، متناسب با نیاز پروژه، منابع مالی مورد نیاز را تأمین کند.

رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت همچنین از فراهم شدن امکان مشارکت عموم مردم در این صندوق خبر داد و گفت: با ورود دارایی‌ها به صندوق و عرضه واحدهای آن در بازار سرمایه، دیگر این دارایی‌ها محدود به یک دستگاه یا گروه خاص نخواهند بود و مردم نیز می‌توانند از طریق بازار سرمایه در این دارایی‌ها سهیم شوند و واحدهای آن را خرید و فروش کنند.

رحیمی درباره نحوه مدیریت و نظارت بر صندوق نیز اظهار کرد: مدیریت صندوق بر عهده مدیرانی خواهد بود که از میان کارگزاران رسمی یا نهادهای فعال و واجد شرایط در بازار سرمایه انتخاب می‌شوند. همچنین دستگاهی که دارایی خود را به صندوق وارد می‌کند، متناسب با ارزش دارایی، مالک واحدهای صندوق خواهد بود.

وی با اشاره به برنامه راه‌اندازی نخستین صندوق مولدسازی با سرمایه اولیه ۱۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال، تأکید کرد: در حال حاضر در مرحله تأسیس و پایه‌ریزی این صندوق هستیم و تلاش شده است اختیارات لازم برای استفاده از واحدهای صندوق در اختیار دستگاه مالک قرار گیرد.

تأمین اعتبار بازسازی پل B1 کرج از محل مولدسازی دارایی‌های دولت

رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت در ادامه با اشاره به تأمین اعتبار بازسازی پل B1 کرج از محل مولدسازی دارایی‌ها گفت: در این پروژه، حدود ۴۰ میلیارد تومان تهاتر دارایی انجام شده و طی یک ماه گذشته، مراحل مربوط به اسناد، جابه‌جایی و نقل‌وانتقال دارایی‌ها به انجام رسیده است.

وی افزود: مجوز مربوط به این اقدام صادر شده و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز تهاتر انجام‌شده را ابلاغ کرده است.

رحیمی با بیان اینکه رویکردهای مولدسازی در دوره جدید دستخوش تغییراتی شده است، گفت: در حال حاضر سه رویکرد اصلی در برنامه‌های مولدسازی دنبال می‌شود که نخستین آن بازسازی و احیای دارایی‌ها و پروژه‌های آسیب‌دیده است که بازسازی پل B1 کرج یکی از نمونه‌های آن به شمار می‌رود.

وی دومین رویکرد را استفاده از ظرفیت مولدسازی برای افزایش ارزش دارایی‌ها عنوان کرد و افزود: در این زمینه، نمونه‌هایی از افزایش ظرفیت و تراکم دارایی‌ها در دستور کار قرار گرفته است؛ به‌طوری که در یکی از پروژه‌ها، ظرفیت تراکم از ۶۲۸ هزار مترمربع به یک میلیون و ۲۹۰ هزار مترمربع افزایش یافته که معادل رشد حدود ۱۰۵ درصدی است.

افزودن ۱۰ هکتار از اراضی زندان رجایی‌شهر به فضای شهری

رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت، توسعه شهری و تأمین خدمات اجتماعی را سومین رویکرد این حوزه دانست و گفت: در این بخش، هدف صرفاً کسب منابع مالی نیست، بلکه استفاده بهینه از دارایی‌های دولتی برای ارتقای کیفیت زندگی شهری و افزایش ظرفیت خدمات عمومی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به تعیین تکلیف زندان رجایی‌شهر به‌عنوان یکی از نمونه‌های این رویکرد اظهار کرد: این دارایی با ارزشی در حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان، ظرفیتی برای توسعه شهری ایجاد می‌کند و با اجرای این طرح، حدود ۱۰ هکتار به فضای شهری اضافه خواهد شد.

رحیمی در ادامه، درباره مولدسازی دارایی‌ها برای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای از جمله اقتصاد دریا‌محور نیز گفت: مرکز ملی مولدسازی در جایگاه مجری، مصوبات مربوط به آماده‌سازی املاک و انجام اقدامات مالی را دنبال می‌کند و در اجرای این مصوبات همکاری لازم را با دستگاه‌های اجرایی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مالک دارایی در کشور شرایط یکسانی ندارند؛ برخی دستگاه‌ها با وجود برخورداری از املاک و دارایی‌های قابل توجه، نیاز مالی محدودی دارند، اما برخی دیگر مانند آموزش‌وپرورش، هم از دارایی‌های ملکی برخوردارند و هم با نیازهای مالی و اجرایی گسترده‌ای مواجه هستند. بنابراین باید متناسب با شرایط هر دستگاه، از ظرفیت مولدسازی برای تأمین نیازها و تکمیل پروژه‌ها استفاده کرد.