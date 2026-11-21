باشگاه خبرنگاران جوان - حسن کشاورز مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از توزیع یک‌هزار و ۶۰۰ تن کالای اساسی در آبان‌ماه سال جاری در سطح استان خبر داد و اعلام کرد این اقدام با هدف تأمین نیاز مصرف‌کنندگان، تسهیل دسترسی شهروندان به اقلام ضروری و مدیریت بازار انجام شده است.

او با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین و توزیع کالا‌های اساسی اظهار کرد: در آبان‌ماه امسال، مجموعاً یک‌هزار و ۶۰۰ تن از اقلام اساسی مورد نیاز خانوارها، از جمله گوشت مرغ منجمد و روغن و سایر کالا‌های ضروری، در سطح استان فارس توزیع شده است.

کشاورز با اشاره به نقش توزیع هدفمند کالا‌های اساسی در تنظیم بازار افزود: تأمین و عرضه مستمر محصولات پرمصرف، علاوه بر پاسخگویی به نیاز شهروندان، می‌تواند به متعادل‌سازی عرضه و تقاضا، کاهش فشار ناشی از نوسانات بازار و دسترسی مناسب‌تر مصرف‌کنندگان به اقلام مورد نیاز کمک کند.

او تأمین به‌موقع و توزیع متناسب کالا‌های اساسی را از اولویت‌های این مدیریت برشمرد و تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای تأمین اقلام ضروری، رصد وضعیت بازار و نظارت مستمر بر فرآیند توزیع از جمله اقداماتی است که با هدف پیشگیری از بروز کمبود و ایجاد تعادل در بازار دنبال می‌شود.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: استمرار روند تأمین و توزیع کالا‌های اساسی و مدیریت مناسب زنجیره عرضه، نقش مهمی در حفظ آرامش بازار و فراهم‌کردن امکان دسترسی آسان‌تر مردم به محصولات ضروری دارد و این روند با توجه به نیاز مصرف‌کنندگان و شرایط بازار استان پیگیری خواهد شد.

منبع: جهاد کشاورزی فارس