باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی موسسه سینماشهر، سی‌و‌پنجمین هفته از سال جاری در بازه شنبه ۲۳ آبان الی پایان روز جمعه ۲۹ آبان در حالی سپری شد که سینمای ایران با استقبال ۵۲۵ هزار و ۲۴۸ مخاطب به فروشی معادل ۶۶ میلیارد و ۸۰۷ میلیون تومان دست پیدا کرد و فیلم «بورسیه» به کارگردانی برزو نیک‌نژاد با ۲۱۰ هزار و ۹۲۹ مخاطب و پردیس سینمایی کورش با میزبانی از ۲۰ هزار و ۷۴۰ مخاطب در صدر فهرست پرمخاطب‌ترین فیلم و پردیس سینمایی طی هفته گذشته قرار گرفتند.

مطابق با آمار ثبت‌شده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) پس از پردیس سینمایی کورش با ۲۰ هزار و ۷۴۰ مخاطب، پردیس سینمایی ایران‌مال با ۱۸ هزار و ۵۱۹ مخاطب، پردیس سینمایی هویزه مشهد با ۱۰ هزار و ۹۴۵ مخاطب، پردیس سینمایی اکومال کرج با ۹ هزار و ۲۰۹ مخاطب و پردیس سینمایی آزادی با ۱۰ هزار و ۴۶۷ مخاطب در رتبه‌های بعدی پرمخاطب‌ترین پردیس‌های سینمایی در هفته گذشته قرار گرفتند.

همچنین فیلم سینمایی «بورسیه» به کارگردانی برزو نیک‌نژاد با ۲۱۰ هزار و ۹۲۹ مخاطب، فیلم سینمایی «خانوم والده» با ۹۴ هزار و ۸۵۵ مخاطب، انیمیشن «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان با ۵۱ هزار و ۴۲۴ مخاطب، فیلم سینمایی «بی‌دار» به کارگردانی حسین امیری‌دوماری با ۳۵ هزار و ۹۹ مخاطب و فیلم سینمایی «بامبولک ۲» به کارگردانی محمد‌متین اوجانی با ۲۳ هزار و ۶۴ مخاطب به‌عنوان پنج فیلم پرمخاطب در هفته سی‌وپنجم معرفی شدند.