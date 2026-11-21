باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال بایرن مونیخ در هفته دهم بوندس‌لیگای آلمان مقابل اف‌سی کلن به تساوی یک بر یک رسید، اما مصدومیت هری کین و مایکل اولیسه، این مسابقه را برای باواریایی‌ها تلخ‌تر کرد.

بر اساس اعلام باشگاه بایرن مونیخ، هری کین که در دقیقه ۱۹ به دلیل مصدومیت از زمین خارج شد، از ناحیه رباط سیندسموتیک مچ پای چپ دچار پارگی شده است. شبکه اسکای اسپورت آلمان نیز مدت دوری این مهاجم انگلیسی را حدود سه ماه اعلام کرد.

کین در فصل جاری عملکرد درخشانی داشته و در ۱۶ بازی، ۱۰ گل به ثمر رسانده و ۱۰ پاس گل ثبت کرده است. او همچنین اخیراً توپ طلای ۲۰۲۶ را به دست آورده بود.

در سوی دیگر، مایکل اولیسه که در دقیقه ۴۵ از زمین خارج شد، دچار کوفتگی پا شده و طبق اعلام باشگاه، مصدومیت او جدی نیست. ونسان کمپانی، سرمربی بایرن، اعلام کرد این بازیکن در صورت نبود مشکل خاص، از روز دوشنبه به تمرینات بازخواهد گشت.

اولیسه نیز در ۱۶ بازی این فصل، ۱۲ گل زده و ۷ پاس گل به نام خود ثبت کرده است.