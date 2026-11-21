باشگاه خبرنگاران جوان - جلال حمه‌حسنی در دیدار با فرماندار بیجار با اشاره به فعالیت ۶ هزار و ۲۰۰ دستگاه ادوات کشاورزی در این شهرستان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۰ میلیون لیتر نفت‌گاز در بخش کشاورزی بیجار تامین و توزیع شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل سه درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی وضعیت زیرساخت‌های سوخت‌رسانی این شهرستان را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: در حال حاضر هفت جایگاه عرضه فرآورده‌های نفتی و سه جایگاه CNG در بیجار فعال است و عملیات احداث یک باب جایگاه جدید نیز در دست اقدام قرار دارد که با توجه به گستردگی جغرافیایی منطقه، دسترسی شهروندان را به خدمات سوخت‌رسانی تسهیل می‌کند.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح جمع‌آوری کارت‌های اضطراری در مجاری عرضه و تخصیص سهمیه ۵۰ لیتری به وسایل نقلیه متردد در استان، تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای تخصیص سهمیه سوخت تاکسی‌های اینترنتی (اسنپ و تپسی)، آژانس‌های مسافربری و خودرو‌های طرف قرارداد ادارات و شرکت‌ها بر اساس میزان پیمایش انجام شده است. وی همچنین خواستار تعامل و همکاری فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی استان برای اجرای بهینه این طرح شد.

در این نشست که با حضور روسای ادارات جهاد کشاورزی، صمت، راهداری و شهرک‌های صنعتی بیجار برگزار شد، مسائل و درخواست‌های مربوط به حوزه سوخت‌رسانی این بخش‌ها بررسی و پیگیری گردید.

فرماندار بیجار نیز در این دیدار با تقدیر از عملکرد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان، به‌ویژه در تامین به‌موقع سوخت بخش کشاورزی، ذخیره‌سازی سوخت واحد‌های صنعتی و خدماتی و فعالیت مطلوب جایگاه‌های عرضه، از تلاش‌های این مجموعه قدردانی کرد.