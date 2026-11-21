باشگاه خبرنگاران جوان - سید اسماعیل حسینی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر گفت: دوره آموزشی مهارتی پرورش زنبور عسل در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر برگزار شد و طی آن، مباحث تخصصی و مهارت‌های کاربردی مرتبط با پرورش و نگهداری زنبورعسل به شرکت‌کنندگان آموزش داده شد.

او افزود: این دوره با هدف ارتقای سطح دانش تخصصی زنبورداران، بهبود شیوه‌های مدیریت زنبورستان، افزایش سلامت و پایداری کلونی‌ها و آشنایی با روش‌های علمی و اصولی پرورش زنبورعسل برگزار شد.

حسینی با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه شهرستان بهشهر در حوزه زنبورداری، گفت: این شهرستان با برخورداری از بیش از ۲۳۸ زنبوردار و بالغ بر ۱۱ هزار کلونی زنبورعسل، از ظرفیت مناسبی برای توسعه تولید عسل و سایر فرآورده‌های زنبورعسل برخوردار است و بهره‌گیری از دانش روز و روش‌های نوین مدیریتی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش راندمان تولید و ارتقای کیفیت محصولات این بخش داشته باشد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر ادامه داد: در پایان این دوره، شرکت‌کنندگان از زنبورستان یکی از زنبورداران شهرستان بازدید کردند و ضمن مشاهده عملی شرایط پرورش و نگهداری کلونی‌ها، با کاربرد مباحث آموزشی در محیط واقعی زنبورداری آشنا شدند.

او در پایان با تأکید بر اهمیت توسعه آموزش‌های تخصصی در بخش کشاورزی، افزود: زنبورعسل علاوه بر تولید عسل و فرآورده‌های ارزشمند، نقش بسیار مهمی در گرده‌افشانی محصولات باغی و زراعی، افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی دارد. ازاین‌رو، حمایت آموزشی و فنی از زنبورداران، توسعه مهارت‌های حرفه‌ای و ترویج روش‌های علمی پرورش زنبورعسل، اقدامی مؤثر در تقویت تولید داخلی، ایجاد اشتغال پایدار، حمایت از بهره‌برداران و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.