باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یاسمین انصاری و رو خانا، نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا، از قانون‌گذاران خواسته‌اند تأمین مالی عملیات نظامی تهاجمی علیه ایران را متوقف کنند؛ این درخواست در حالی مطرح شده است که کنگره تا ۱۱ دسامبر برای تصویب بودجه دولت و جلوگیری از تعطیلی فعالیت‌های دولت فدرال فرصت دارد.

انصاری در بیانیه‌ای ویدئویی مشترک گفت آمریکایی‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر مخالفت خود را با این جنگ به‌روشنی نشان داده‌اند. وی به کشته شدن ۲۳ نظامی آمریکایی و هزاران نفر در سراسر خاورمیانه، همچنین افزایش قیمت سوخت و هزینه‌های زندگی اشاره کرد.

خانا گفت: «ما باید به این جنگ پایان دهیم.»

وی افزود: «ما با خودداری کنگره از تأمین مالی عملیات تهاجمی در ویتنام، به جنگ ویتنام پایان دادیم. اکنون نیز باید تأمین مالی اقدامات تهاجمی در ایران را متوقف کنیم.»

این دو قانون‌گذار از کنگره خواستند پیش از فرارسیدن مهلت ۱۱ دسامبر اقدام کند و استدلال کردند که منابع مالی باید به‌جای این جنگ، صرف اولویت‌های داخلی آمریکا شود.

آنها تأکید کردند: «دیگر نباید هیچ بخشی از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی صرف این جنگ شود.»

منبع: الجزیره