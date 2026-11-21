باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ آقاعلی یوسف‌وند در گفت و گو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: مأموران پرتلاش انتظامی شهرستان میناب حین کنترل و نظارت بر محور مواصلاتی بندرعباس ـ میناب، یک دستگاه کامیون تریلی بونکردار حامل گاز مایع را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۴۰ هزار لیتر گاز مایع قاچاق کشف شد که بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، این محموله از منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی بندرعباس به مقصد شهرستان ریمدان در حال حمل بود.

فرمانده انتظامی شهرستان میناب با اشاره به توقیف خودرو و محموله قاچاق آن تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و خودرو و محموله مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

سرهنگ یوسف وند از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا مأموران انتظامی در اسرع وقت نسبت به بررسی موضوع اقدام کنند.