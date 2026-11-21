باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی امروز شنبه در آغاز برنامه‌های سفر یک‌روزه خود به غرب مازندران از قطعات مختلف آزادراه تهران – شمال و تونل‌های ۴۵ و ۴۶ منطقه ۳ این آزادراه در محدوده ولی‌آباد بازدید کرد و روند پیشرفت عملیات در این بخش بررسی قرار گرفت و اعلام کرد ساخت مسیر سه آزادراه تهران شمال سرعت خواهد گرفت.

بازدید از تونل‌های منطقه ۳ آزادراه تهران - شمال و کارگاه‌های اجرایی

در ادامه این سفر، وزیر راه و شهرسازی از کارگاه شرکت آباد راهان پارس و تونل‌های شماره ۴۱، ۴۲ و ۴۳ در منطقه ۳ آزادراه تهران–شمال بازدید کرد و در جریان گزارش‌های فنی مسئولان و دست اندرکاران پروژه از آخرین اقدامات انجام‌شده قرار گرفت.

این بازدید با هدف بررسی میدانی روند اجرای عملیات در بخش‌های یادشده و اطلاع از آخرین وضعیت فعالیت‌های اجرایی بوده است.

بازدید از تونل‌های ۴۵ و ۴۶ آزادراه تهران–شمال در محدوده ولی آباد

صادق در ادامه برنامه خود از محدوده ولی‌آباد و از وضعیت عملیات اجرایی تونل‌های ۴۵ و ۴۶ در منطقه ۳ این آزادراه در محدوده ولی آباد بازدید کرد تا میزان پیشرفت عملیات در این بخش از پروژه را بررسی کند.

بازدید از پروژه‌های بهسازی محور چالوس در محدوده مرزن‌آباد - دزدبن

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سفر خود از پروژه‌های بهسازی محور چالوس در محدوده مرزن‌آباد-دزدبن بازدید کرد. این بازدید شامل بررسی عملیات تکمیلی در این محور، روند اجرای تونل شماره یک و همچنین عملیات بهسازی محدوده مکارود-دزدبن و احداث تونل شماره سه بود.

گفتنی است پروژه‌های بهسازی محور چالوس با هدف ارتقای زیرساخت‌های جاده‌ای در این مسیر استراتژیک تعریف شده‌اند. طبق مشخصات فنی طرح، عرض مسیر ۲۴.۴ متر در نظر گرفته شده و عملیات اجرایی شامل احداث چهار دستگاه تونل به طول مجموع ۳۱۰۰ متر و همچنین ساخت پل‌های بزرگ در فهرست ابنیه فنی این پروژه قرار دارد.

در این بازدید‌های میدانی هوشنگ بازوند _ معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور، رضا اکبری _ معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، علی نبییان _ معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و شمس‌الدین حسینی _ نماینده رامسر در مجلس شورای اسلامی وی را همراهی کردند.