باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - موسی رضایی، رئیس کل بیمه مرکزی، از آغازحذف کامل اسناد کاغذی در رشته‌های شخص ثالث و بدنه اتومبیل از فردا اول آذر خبر داد و گفت: از این تاریخ، تمامی فرآیند‌های پرداخت خسارت به‌صورت برخط و بدون نیاز به حضور زیان‌دیدگان در مراکز شرکت‌های بیمه انجام خواهد شد.

رضایی در برنامه «روی خط خبر» شبکه خبر با اشاره به اجرای آزمایشی این طرح اظهار کرد: طی سه تا چهار ماه اخیر، چندین شرکت بیمه به‌صورت پایلوت در اجرای این طرح همکاری کردند و اکنون شرکت‌های بیمه آمادگی کامل برای اجرای آن را دارند.

وی افزود: امیدواریم با اجرای این طرح، خدمت‌رسانی به مردم بهبود یابد و دیگر نیازی به مراجعه حضوری افراد به شرکت‌های بیمه نباشد و پرداخت خسارت نیز در محدوده زمانی مشخص با سرعت بیشتری انجام شود.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به نظارت برخط بر فرآیند پرداخت خسارت تصریح کرد: تمامی فرآیند‌ها با نظارت برخط بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه انجام خواهد شد و نظارت سنتی گذشته جای خود را به نظارت برخط در قالب یک داشبورد مدیریتی می‌دهد.

رضایی ادامه داد: تمامی فرآیند‌های اجرایی از لحظه وقوع حادثه تا پرداخت خسارت، تحت نظارت برخط بیمه مرکزی قرار خواهد گرفت. همچنین همکاران ما در بیمه مرکزی از فردا در قالب اکیپ‌های مختلف، به‌صورت سرزده به شعب شرکت‌های بیمه در تهران و استان‌ها مراجعه می‌کنند تا بر اجرای این فرآیند نظارت داشته باشند.

وی گفت: در مرحله نخست، تیم‌هایی از بیمه مرکزی به‌صورت سرزده در شعب شرکت‌های بیمه حضور پیدا می‌کنند و در ستاد نیز سیستم نظارتی بیمه مرکزی در بخش فناوری اطلاعات و مرکز فن‌آوری، نظارت سیستمی بر اجرای طرح را برعهده خواهد داشت.

پرداخت خسارت‌های جنگ به موارد فاقد پوشش بیمه‌ای

رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره پرداخت خسارت‌های ناشی از جنگ اظهار کرد: در این موضوع دو بخش وجود داشت؛ بخشی از خسارت‌ها تحت پوشش بیمه قرار داشتند و بخش دیگری فاقد پوشش بیمه‌ای بودند مواردی مانند اثاثیه منازل مسکونی، خودرو‌ها و عمر مانده بدهکار برای شهدای جنگ از جمله موارد فاقد پوشش بیمه‌ای بودند و خارج از تعهدات صنعت بیمه قرار داشتند.

رضایی تصریح کرد: با توجه به مجوز‌های صادرشده، بیمه مرکزی پذیرفت خسارت این موارد را به مردم پرداخت کند. همکاران ما در بیمه ایران کار کارشناسی را انجام دادند و بیمه مرکزی نیز تأمین مالی و پرداخت خسارت‌ها را برعهده گرفت.

فرایند صدور بیمه خودرو نو شماره

رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه برنامه درباره روند صدور بیمه‌نامه شخص ثالث برای خودرو‌های نوشماره نیز توضیح داد و گفت: در روند فعلی، مردم هنگام خرید خودروی صفر کیلومتر، چه به‌صورت ثبت‌نامی و چه به‌صورت لیزینگی و از هر روش دیگری، هم‌زمان با ثبت‌نام، حق بیمه شخص ثالث را پرداخت می‌کنند؛ در حالی که ممکن است خودرو سه، چهار یا پنج ماه بعد تحویل داده شود.

وی ادامه داد: در این فاصله، حق بیمه پرداخت شده، اما پول نزد خودروساز باقی می‌ماند. هنگام تحویل خودرو نیز بیمه‌نامه صادر می‌شود، اما مبلغ حق بیمه با تأخیر ۱۲ تا ۱۸ ماهه به شرکت بیمه پرداخت می‌شود. به این ترتیب، حق بیمه‌ای که پنج یا شش ماه پیش از تحویل خودرو پرداخت شده است، عملاً ۱۸ تا ۲۴ ماه پس از صدور بیمه‌نامه به شرکت بیمه می‌رسد.

رضایی با اشاره به تبعات این روند برای شرکت‌های بیمه گفت: از آنجا که حدود ۳۰ درصد حق بیمه شخص ثالث مربوط به عوارض قانونی است، شرکت‌های بیمه مجبور بودند این مبالغ را از منابع داخلی خود پرداخت کنند. در چنین شرایطی، ممکن بود مردم دچار تصادف و حادثه شوند، اما پرداخت خسارت با مشکل مواجه شود.

وی از تفاهم بیمه مرکزی با پلیس راهور برای اصلاح این روند خبر داد و اظهار کرد: با تفاهمی که با پلیس راهور انجام داده‌ایم، مقرر شده است مردم هنگام ثبت‌نام خودرو، چه به‌صورت لیزینگی و چه از طریق شرکت‌های خودروساز و به هر شکل دیگری، دیگر حق بیمه شخص ثالث را پرداخت نکنند؛ از این پس، حق بیمه شخص ثالث هنگام دریافت پلاک خودرو پرداخت خواهد شد. متقاضیان در فرآیند دریافت پلاک، پیش از انجام مراحل مربوط، باید حق بیمه شخص ثالث را پرداخت کنند.

رضایی یکی دیگر از مزایای این تغییر را امکان انتخاب آزادانه شرکت بیمه از سوی خریدار خودرو دانست و گفت: در این روش، حق انتخاب برای خریدار بیمه‌نامه و مالک خودرو در نظر گرفته شده است تا بتواند شرکت بیمه‌ای را انتخاب کند که تصور می‌کند هنگام بروز خسارت، خدمات بهتر و به‌موقع‌تری ارائه می‌دهد.

وی تأکید کرد: با اجرای این طرح، حق بیمه به‌صورت نقدی و یکجا در همان ابتدا به حساب شرکت بیمه واریز می‌شود و این موضوع توان مالی شرکت‌های بیمه را افزایش می‌دهد تا بتوانند از فرصت سرمایه‌گذاری ناشی از دریافت به‌موقع حق بیمه استفاده کنند و هنگام بروز خسارت، مطالبات مردم را به‌موقع پرداخت کنند.