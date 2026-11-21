باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - اقبال خانی گفت: از این تعداد، ۱۱۷ نفر پسر و ۲۱ نفر دختر هستند که در ۱۸ مدرسه استثنایی و یک مدرسه مستقل اوتیسم، در مقاطع پیش‌دبستانی، ابتدایی، متوسطه دوره اول (پیش‌حرفه‌ای) و متوسطه دوره دوم (کاردانش خاص) تحصیل می‌کنند.

وی با بیان اینکه این دانش‌آموزان در شهرستان‌های مریوان، سقز، قروه، بانه، بیجار، کامیاران و دیواندره و نیز نواحی یک و دو سنندج تحت پوشش‌اند، تصریح کرد: در مرکز استان، مدرسه مستقل اوتیسم فعال است و دانش‌آموزان این طیف از خدمات آموزشی، پرورشی، حمایتی و توانبخشی بهره می‌برند.

خانی با اشاره به اینکه افراد مبتلا به اوتیسم جهان را متفاوت از دیگران می‌بینند، می‌شنوند و احساس می‌کنند، گفت: نقص در ارتباط کلامی و تعاملات اجتماعی، دو ویژگی اصلی این اختلال است که در رفتار و علایق آنان نیز نمود می‌یابد. این دانش‌آموزان به امکانات بیشتری نیاز دارند و سقف تراکم هر کلاس اوتیسم، سه نفر است.

رئیس آموزش‌وپرورش استثنایی استان با اشاره به روند افزایشی آمار اوتیسم در کردستان گفت: این اختلال درمان قطعی ندارد و کم‌اطلاعی خانواده‌ها و جامعه و ضعف اطلاع‌رسانی موجب شده بسیاری از این کودکان در سنین اولیه شناسایی و درمان نشوند.

به گفته وی، تشخیص زودهنگام اختلال که نشانه‌های آن از زیر سه‌سالگی آغاز می‌شود، امکان بهره‌گیری از برنامه‌های درمانی اثربخش‌تر و مداخله به‌موقع را فراهم می‌کند.

خانی افزود: آموزش این دانش‌آموزان با روش‌های نوین، از جمله روش «تیچ» (TEACCH)، و همراه با خدمات غیردارویی مانند روان‌شناسی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، بازی‌درمانی، شن‌درمانی، ماساژدرمانی و سفالگری در مدارس با نیاز‌های ویژه استان انجام می‌شود.

وی شیوع اوتیسم را حدود یک در هشتاد یا یک درصد دانست و گفت: ابتلای پسران چهار برابر دختران است و ژنتیک مهم‌ترین عامل بروز این اختلال به‌شمار می‌رود.

رئیس آموزش‌وپرورش استثنایی کردستان همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه با انجمن اوتیسم استان و همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، گفت: بر این اساس، همه دانش‌آموزان طیف اوتیسم استان به‌صورت رایگان در مرکز آموزشی، پزشکی و درمانی قدس سنندج ویزیت و درمان می‌شوند.

وی از کلنگ‌زنی نخستین مدرسه آموزشی و توانبخشی ویژه دانش‌آموزان اوتیسم در سنندج خبر داد و افزود: این مدرسه در زمینی به مساحت ۴ هزار مترمربع، با ۱۰ کلاس درس، اتاق‌های کاردرمانی، گفتاردرمانی و شن‌درمانی و فضا‌های مناسب برای فعالیت‌های هنری و ورزشی ساخته می‌شود.

خانی با بیان اینکه هزینه ساخت مدارس اوتیسم ۱۰ برابر مدارس عادی است، تأکید کرد: از مسئولان و خیرین انتظار می‌رود همواره از دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه حمایت کنند.