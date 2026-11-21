باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - حوریه رستم زاد ، مدیر کل پست گیلان امروز در جمع خبرنگاران به هوشمند سازی روند فعالیت های پست اشاره کرد و گفت : جی نف یکی از طرح های هوشمندسازی مرسوله های پستی می باشد که دولت برای اجرای آن برنامه ریزی و دستور اقدام داده است.

مدیر کل پست گیلان با بیان اینکه در این طرح ،مکان و هویت افراد ثبت می شود و با توجه به اطلاعات ثبت شده و دریافت کد برای خانوارهای استان زمینه ارسال پست روند سهل تری انجام می شود،گفت : این اطلاعات برای افراد دیگر قابل دسترسی نیست اما هر سازمانی می‌تواند به اطلاعات مورد نیازش دسترسی داشته باشد.

رستم زاد اذعان کرد: نصب پلاک در این طرح نیز انجام می‌شود ولی تا کنون در استان منجیل ، شاندرمن و رودبنه لاهیجان پیشرفت خوبی در نصب پلاک داشته است.

وی با بیان اینکه طرح جی نف ۸۰ درصد در استان پیشرفت داشته است ، گفت : ولی از لحاظ نصب پلاک در استان زیر ۲۰ درصد انجام شده است .

مدیر کل پست گیلان با تاکید بر اینکه هوشمند سازی مرسوله های پستی از اهم موضوعاتی است که پیگیری می شود، تصریح کرد: در دوران کرونا ویروس استان گیلان در خرید از فروشگاه‌های اینترنتی پیش رو بود.

وی به موقعیت مکانی مدارس استان اشاره و اذعان داشت : رکورد موقعیت مکانی و پستی ۲هزار و ۹۳۶مدرسه شناسایی و از این مجموع ۲هزار و ۷۳۵مدرسه انجام شده که ۲۰۱مدرسه بلا استفاده و تعطیل در استان بودند.

رستم زاد تصریح کرد : منطقه آزاد انزلی برای فعالیت های پستی استان ،همکاری لازم را دارد ، اما گمرکات گیلان آنگونه که باید و شاید همکاری لازم برای امنیت کالاهای پستی را انجام نمی دهد ، در این راستا رایزنی های جهت افزایش همکاری پیگیری می شود.

مدیر کل پست گیلان اظهار داشت : توجه به پست روند ارسال مرسوله ها ، امنیت کالاهای ارسالی عموم جامعه را مهیا می کند، در این راستا نیز اشتغال پایدار نیز فراهم می شود.

وی در پایان از دستگاه‌های مربوطه خواستار همکاری لازم جهت افزایش روند فعالیت ها این مجموعه را عنوان کرد.



