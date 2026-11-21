باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین پیمان خواهرخواندگی صنعتی میان شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌های فارس و یزد، با هدف توسعه همکاری‌های مشترک، انتقال دانش و تجربیات مدیریتی و فنی، توانمندسازی شرکت‌های خدماتی و ارتقای عملکرد شهرک‌های صنعتی غیردولتی، در آیینی با حضور مدیران دو شرکت استانی در شیراز منعقد شد.

باین پیمان در چارچوب طرح ملی خواهرخواندگی صنعتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و با حضور بهاره حاجی‌زاده، مدیر نظارت بر شهرک‌های صنعتی غیردولتی و شرکت‌های خدماتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، عباس برنهاد مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، محمد مهدی امیر بیگی معاون برنامه‌ریزی شرکت شهرک‌های صنعتی یزد و جمعی از مدیران دو شرکت استانی به امضا رسید.

این طرح با رویکرد تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توسعه متوازن منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل استان‌ها، زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌ای از همکاری‌های بین‌استانی در حوزه مدیریت، توسعه و نگهداری شهرک‌های صنعتی و ارتقای خدمات‌رسانی به واحد‌های تولیدی است.

بهاره حاجی‌زاده، مدیر نظارت بر شهرک‌های صنعتی غیردولتی و شرکت‌های خدماتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، در این مراسم با تشریح اهداف و ابعاد اجرایی طرح خواهرخواندگی صنعتی اظهار کرد: این پروژه برای شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌های سراسر کشور طراحی شده است و در این چارچوب، دو استان به‌صورت دوجانبه و با انتخاب و توافق خود وارد آیین خواهرخواندگی صنعتی می‌شوند.

او افزود: قرار است با پیوندی که میان دو استان برقرار می‌شود، شرکت‌های خدماتی و شهرک‌های صنعتی غیردولتی هر دو استان در حوزه‌های مختلف به کمک یکدیگر بیایند و تجربیات، دانش و توانمندی‌های خود را در اختیار هم قرار دهند.

حاجی‌زاده با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل در اداره شهرک‌های صنعتی گفت: مباحث مدیریتی، تأمین مالی، نگهداری زیرساخت‌ها و انتقال تجربیات اجرایی از جمله محور‌های مهم این همکاری است تا طرفین بتوانند با استفاده از دانش و تجربیات یکدیگر، در نگهداری زیرساخت‌ها و بهبود عملکرد شهرک‌های صنعتی به بهترین نحو اقدام کنند.

او با تأکید بر ضرورت مشارکت همه ارکان مدیریتی و اجرایی در این طرح تصریح کرد: انتظار ما این است که علاوه بر شرکت‌های استانی، افراد تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، مدیران، شرکت‌های خدماتی و شهرک‌های صنعتی غیردولتی نیز در این پروژه حضور و مشارکت مؤثر داشته باشند.

مدیر نظارت بر شهرک‌های صنعتی غیردولتی و شرکت‌های خدماتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: هدف این است که با شکل‌گیری این تعاملات و همکاری‌ها، راندمان و بهره‌وری شهرک‌های صنعتی افزایش یابد و شهرک‌ها به محیطی بهتر از شرایط امروز برای استقرار و فعالیت واحد‌های صنعتی تبدیل شوند.

حاجی‌زاده با بیان اینکه رضایتمندی واحد‌های صنعتی مستقر از اهداف مهم این پروژه است، خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با تقویت همکاری‌های دوجانبه، زمینه ارتقای کیفیت خدمات و بهبود شرایط فعالیت واحد‌های صنعتی فراهم شود تا صنعتگران در شهرک‌های صنعتی از محیطی مناسب‌تر، زیرساخت‌هایی مطلوب‌تر و خدماتی باکیفیت‌تر برخوردار شوند.

او در ادامه به تشریح ساختار اجرایی و سطوح پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح پرداخت و گفت: برای پروژه خواهرخواندگی صنعتی سه سطح تعریف کرده‌ایم که شامل شرکت‌های خدماتی، شهرک‌های صنعتی غیردولتی و شرکت‌های استانی است.

حاجی‌زاده افزود: انتظارات و برنامه‌های عملیاتی این طرح نیز برای استان‌ها ارسال شده و انتظار داریم شرکت‌های استانی در قالب یک برنامه مدون و زمان‌بندی‌شده، اقداماتی را که در چارچوب این همکاری انجام می‌دهند، به سازمان ارسال کنند.

او با اشاره به اهمیت پایش و ارزیابی مستمر عملکرد استان‌ها اظهار کرد: گزارش‌های دریافتی و اقدامات انجام‌شده بررسی می‌شود تا بتوانیم روند اجرای طرح، نتایج حاصل و میزان پیشرفت آن را به‌صورت دقیق ارزیابی کنیم و مشخص شود هر استان در چه مرحله‌ای از اجرای برنامه قرار دارد.

مدیر نظارت بر شهرک‌های صنعتی غیردولتی و شرکت‌های خدماتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با تأکید بر اینکه این طرح برای نخستین بار در سطح کشور اجرا می‌شود، گفت: طبیعتاً هر طرح جدیدی در مسیر اجرا با چالش‌هایی مواجه خواهد شد و این موضوع دور از انتظار نیست؛ اما ارزیابی‌هایی که به‌صورت دوره‌ای انجام می‌شود، کمک خواهد کرد این چالش‌ها به حداقل برسد.

او اضافه کرد: ارزیابی مستمر روند اجرای خواهرخواندگی صنعتی می‌تواند به شناسایی نقاط ضعف و قوت، رفع موانع و بهبود فرآیند‌های اجرایی منجر شود و در نهایت به ارتقای شیوه اداره شرکت‌های خدماتی و شهرک‌های صنعتی غیردولتی کمک کند.

حاجی‌زاده ابراز امیدواری کرد با مشارکت فعال شرکت‌های استانی و مجموعه‌های خدماتی و غیردولتی، این طرح به الگویی مؤثر برای توسعه همکاری‌های بین‌استانی، ارتقای بهره‌وری و بهبود خدمات‌رسانی در شهرک‌های صنعتی کشور تبدیل شود.

در ادامه این مراسم، عباس برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، با اشاره به ظرفیت‌های مشترک و زمینه‌های همکاری میان دو استان فارس و یزد اظهار کرد: قرابت و نزدیکی میان دو استان و وجود روابط و اشتراکات اقتصادی و فرهنگی، بستر مناسبی برای توسعه تعاملات و همکاری‌های مشترک در حوزه صنعت و تولید فراهم کرده است.

وی افزود: در قالب طرح خواهرخواندگی صنعتی، شرکت‌های استانی با تعامل و همکاری متقابل در مسیر ارتقای بهره‌وری، توسعه صنعتی، اجرای برنامه‌های مشترک، تبادل تجربیات و توسعه و ارتقای سرمایه‌گذاری تلاش خواهند کرد.

برنهاد با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های متقابل دو استان بیان کرد: این پیوند می‌تواند زمینه انتقال تجربیات و دانش مدیریتی و اجرایی را فراهم کند و با بهره‌گیری از توانمندی‌های موجود در هر دو مجموعه، به ارتقای سطح خدمات و بهبود فرآیند‌های مدیریت و نگهداری شهرک‌های صنعتی منجر شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در ادامه به ظرفیت‌های گسترده صنعتی استان اشاره کرد و گفت: فارس با دارا بودن ۶۵ شهرک و ناحیه صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی، از نظر تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی در حال واگذاری، رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

او فعالیت ۲۱ شرکت خدماتی و همچنین وجود چهار شهرک صنعتی غیردولتی در مرحله بهره‌برداری را از دیگر ظرفیت‌های استان برشمرد و افزود: این مجموعه‌ها از توانمندی‌ها و تجربیات ارزشمندی برخوردارند که می‌توان با ایجاد تعامل و همکاری با مجموعه‌های مشابه در استان یزد، از این ظرفیت‌ها برای انتقال دانش، ارتقای تجربیات متقابل و بهبود عملکرد استفاده کرد.

برنهاد تأکید کرد: توسعه همکاری میان شرکت‌های خدماتی و شهرک‌های صنعتی غیردولتی دو استان می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات، تقویت توان مدیریتی و اجرایی، استفاده بهینه از منابع و افزایش بهره‌وری در اداره شهرک‌های صنعتی کمک کند.

تبادل دانش و تجربیات در حوزه‌های فنی، مدیریتی و زیرساختی

بر اساس مفاد این پیمان، توسعه همکاری‌های آموزشی و مدیریتی و تبادل تجربیات در حوزه‌های فنی، مالی، حقوقی و اداری از محور‌های اصلی همکاری میان دو شرکت استانی خواهد بود.

همچنین تجمیع توانمندی‌های اجرایی شرکت‌های خدماتی و شهرک‌های صنعتی غیردولتی با هدف ایجاد هم‌افزایی، تسهیل فرآیندها، چابک‌سازی خدمات‌رسانی و افزایش بهره‌وری از منابع موجود در دستور کار قرار دارد.

ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات زیرساختی، ایمنی، محیط‌زیستی و لجستیکی، بهره‌گیری از الگو‌های نوین مدیریتی و تقویت توان مالی و اجرایی شرکت‌های خدماتی نیز از دیگر اهداف این همکاری است.

در این مسیر، برگزاری نشست‌های تخصصی مشترک، کارگاه‌های انتقال دانش فنی و تبادل تجربیات در زمینه مدیریت انرژی، هوشمندسازی شهرک‌های صنعتی، توسعه خوشه‌های صنعتی و سایر موضوعات مورد نیاز دو استان پیش‌بینی شده است.

همچنین تقویت نقش و جایگاه شرکت‌های خدماتی و شهرک‌های صنعتی غیردولتی در ارائه خدمات به صنایع کوچک و متوسط، حمایت از سرمایه‌گذاری، توسعه اشتغال پایدار و حرکت به سمت افزایش استقلال مالی شرکت‌های خدماتی از موضوعات مورد تأکید در این پیمان است.

خواهرخواندگی صنعتی؛ الگویی جدید برای توسعه همکاری‌های بین‌استانی

پیمان خواهرخواندگی صنعتی فارس و یزد، به‌عنوان نخستین تجربه اجرای این طرح در سطح کشور، فراتر از یک تفاهم‌نامه تشریفاتی، گامی در جهت ایجاد شبکه‌ای به‌هم‌پیوسته از همکاری‌های صنعتی و خدماتی میان استان‌ها محسوب می‌شود.

این همکاری با پیوند ظرفیت‌های بخش دولتی و خصوصی، مشارکت شرکت‌های استانی، شرکت‌های خدماتی و مدیران شهرک‌های صنعتی غیردولتی، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمات عمومی شهرک‌های صنعتی، بهبود مدیریت زیرساخت‌ها، افزایش رضایتمندی صنعتگران و تقویت جایگاه صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد منطقه‌ای و ملی باشد.

اجرای برنامه‌های عملیاتی، برگزاری نشست‌های تخصصی و ارزیابی‌های دوره‌ای نیز از سازوکار‌هایی است که برای استمرار این تعامل و سنجش میزان تحقق اهداف پیش‌بینی شده است تا تجربه نخست خواهرخواندگی صنعتی میان فارس و یزد، زمینه توسعه این الگو در سایر استان‌های کشور را فراهم کند.

منبع: شهرک‌های صنعتی فارس