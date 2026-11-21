باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -محمدصادق حاتمی رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در رادیو اقتصاد ضمن اشاره به خروج ۶٠ هزار خودروی فرسوده از چرخه‌ حمل‌ونقل و ترافیک کشور از شهریور ماه تا کنون، به ارایه‌ مشوق‌های خوب جهت اسقاط خودروهای فرسوده تاکید کرد.

حاتمی از هدف‌گذاری اسقاط 25۰ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت فرسوده در سال جاری خبر داد و گفت: این روند رو به رشد است و 118 هزار دستگاه تاکنون انجام شده‌است.

وی افزود: این روند در برخی از دستگاه‌ها از جمله کشنده‌ها رشد قابل توجهی داشته و در سال جاری ۴۳۰۰ دستگاه اسقاط شده که میزان قابل توجهی است.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با اشاره به اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۰ عنوان کرد: طبق آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، با هدف نوسازی ناوگان با اسقاط اجباری در نظر گرفته‌شده روند اسقاط را متناسب با تولید در کشور کردیم و به‌ازای تولید هر چهار دستگاه محصول، یک برگ گواهی اسقاط صادر می‌شود هرچند افق آینده باید مبتنی براصلاح قانون و تناظر یک به یک باشد.

حاتمی یادآور شد: بیشترین رکورد اسقاط سالانه خودروهای فرسوده در سال ۱۴۰۴ با ۱۴۹هزار دستگاه شکسته شد اما با انباشت گواهی سرمایه از این جذابیت کاسته شد و کندی روند صدور گواهی تا سال ۱۴۰۴ کند بود که اکنون سرعت بیشتری یافته‌است.

وی ادامه داد: اکنون بر اساس نیاز روزانه اسقاط صورت می‌گیرد.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده اظهار کرد: پس از گذر از دو جنگ اخیر که کندی این روند را تشدید کرده‌بود انباشت گواهی تا نیمه اول سال به پایان رسید و با سرمایه‌گذاری جدید روند اسقاط در حال انجام است.

حاتمی با تاکید بر لزوم افزایش این روند عنوان کرد: براساس ظرفیت ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور این روند یک به یک در حال عملیاتی شدن است.

وی با بیان اینکه محل مصرف گواهی اسقاط نباید به خودروسازان محدود شود افزود: تلاش شده محل مصرف گواهی خودرو را به محل‌‌های جدید انتقال دهیم و برای کارآمدی این سیاست باید بازارهای تازه برای گواهی اسقاط ایجاد شود.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با اشاره به ارایه‌ مشوق‌های خوب جهت اسقاط خودروهای فرسوده گفت: انطباق گواهی اسقاط با قیمت واقعی خودرو اهمیت دارد و باید این هزینه از دارنده خودرو دریافت نشود و گواهی اسقاط از انحصار خودروسازان خارج شود.

حاتمی یکی از اهداف اصلی اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری در خودروهای فرسوده افزایش انگیزه مالکان است، گفت: زمانی که ارزش اقتصادی خودرو فرسوده و گواهی اسقاط افزایش پیدا کند، مالک می‌تواند با انگیزه بیشتری نسبت به خروج خودرو از چرخه حمل‌ونقل و جایگزینی آن اقدام کند.

وی تاکید کرد: باید میان ارزش گواهی اسقاط، هزینه‌های مراکز اسقاط، ارزش لاشه و ضایعات خودرو و شرایط بازار تناسب وجود داشته باشد تا فرآیند اسقاط از نظر اقتصادی برای فعالان این حوزه که بخش خصوصی است نیز قابل استمرار باشد.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با اشاره به اینکه هم اکنون ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه وانت باری در حال تردد هستند، افزود: از این تعداد ۷۰۰ هزار دستگاه فرسوده هستند؛ در گام نخست طرح جایگزینی ناوگان حمل و نقل باری فرسوده کشور، جایگزینی هزار دستگاه وانت، در ازای یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان با وانت نیسان نوشماره نوسازی می‌شود.

حاتمی با بیان اینکه در طرح جدید، برای اولین بار مالکان وانت‌هایی که در بخش خصوصی و برای مصارف شخصی از آنها استفاده می‌کنند نیز امکان دریافت تسهیلات و جایگزینی خودرو را دارند تصریح کرد: برای این هزار دستگاه نزدیک به ۷ تا ۱۰ میلیون لیتر سوخت صرفه‌جویی خواهد شد و امیدواریم این تعداد را به 5 هزار دستگاه افزایش دهیم.

وی تاکید کرد: همه نوع خودرو می‌تواند در اسقاط وانت حمل بار را جایگزین کند.