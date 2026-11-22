باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر یاوری، رئیس اتحادیه بارفروشان نسبت به وضعیت بی‌ثبات بازار محصولات کشاورزی هشدار داد. وی با اشاره به افزایش قیمت پیاز، گوجه‌فرنگی و سایر کالاهای مصرفی، علت اصلی این روند صعودی را نبود برنامه‌ریزی دقیق در حوزه صادرات کالاهای استراتژیک دانست.

یاوری با بررسی ریشه‌های تولیدی این بحران، به کاهش ۵۰ درصدی ذخایر انبارها و افت سطح زیرکشت اشاره کرد. وی توضیح داد: افزایش هزینه‌های نهاده‌های کشاورزی در کنار چالش‌هایی نظیر محدودیت‌های تأمین برق و ضررهای مالی سال گذشته، انگیزه تولید را از کشاورزان سلب کرده است. این موضوع منجر به کاهش ۳ هزار هکتاری سطح زیرکشت پیاز در سال جاری شده است که مستقیماً بر عرضه در بازار اثر گذاشته است.

رئیس اتحادیه بارفروشان در بخش مربوط به بازار گوجه‌فرنگی، مدیریت زمان‌بندی صادرات را راهکار اصلی کنترل قیمت معرفی کرد. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نیاز داخلی از مناطقی همچون استان فارس تأمین می‌شود، افزود: «الگوی صحیح این است که ابتدا با برداشت محصول از مناطقی مانند بهبهان، دیر و بوشهر، نیاز داخلی تأمین گردد و تنها پس از رسیدن به سطح پایداری از ذخایر، فرآیند صادرات آغاز شود.»

یاوری با تحلیل وضعیت قیمت‌ها، به شکاف فاحش میان قیمت‌های میدان بار و سطح خرده‌فروشی اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر قیمت گوجه‌فرنگی در میدان بار بین ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان است، اما مصرف‌کننده نهایی باید مبالغی در حدود ۱۲۰ هزار تومان پرداخت کند. این تفاوت فاحش، نشان‌دهنده اختلال در زنجیره توزیع و عدم توازن میان عرضه و تقاضاست.»

رئیس اتحادیه بارفروشان با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت صادرات محصولات اساسی (پیاز، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی)، بر ضرورت نظارت دقیق‌تر تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد: «خروج کالا از مجاری غیرقانونی و مرزی، یکی از چالش‌های جدی است که نیازمند کنترل و نظارت مستمر نهادهای مسئول جهت جلوگیری از تهی شدن بازار داخلی است.»