باشگاه خبرنگاران جوان - محسن ریاضی با اشاره به پیگیری وصول بدهی‌های معوق بیمه‌ای شرکت‌ها از طریق اوراق گام اظهار کرد: استفاده از این اوراق ظرفیت مناسبی برای شرکت‌های دارای بدهی بیمه‌ای فراهم کرده است و سازمان تأمین اجتماعی با همکاری بانک رفاه کارگران و بانک تجارت، فرایند پرداخت بدهی‌های بیمه‌ای از این طریق را دنبال می‌کند.

وی افزود: ارزیابی ما نشان می‌دهد که بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات بیمه‌ای معوق تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ با استفاده از اوراق گام قابل وصول است و امیدواریم با همکاری بانک‌های رفاه و تجارت، روند تسویه بدهی‌های شرکت‌ها از این طریق تسریع شود.

مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ با تأکید بر ضرورت افزایش همکاری بانک‌ها در این زمینه گفت: امیدواریم بانک‌ها همکاری بیشتری در فرایند اعتبارسنجی متقاضیان دریافت اوراق گام داشته باشند تا زمینه تسویه تمام یا بخش عمده‌ای از بدهی‌های بیمه‌ای شرکت‌ها فراهم شود.

ریاضی همچنین از برگزاری جلسه ویژه‌ای با حضور مدیرکل دادگستری استان تهران و جمعی از مدیران اجرایی استان برای بررسی و رسیدگی به مسائل گروه خودروسازی سایپا و شرکت‌های تابعه این مجموعه خبر داد و اظهار کرد: در این نشست مقرر شد هماهنگی‌ها و پیگیری‌های لازم برای استفاده شرکت سایپا از اوراق گام به‌منظور پرداخت بدهی‌های بیمه‌ای انجام شود.

وی ادامه داد: مدیرکل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه بر استفاده حداکثری از ظرفیت قوانین و مقررات موجود برای رفع مشکلات شرکت سایپا تأکید کرد.

مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ با اشاره به بررسی راهکار‌های گسترش استفاده از اوراق گام برای تسویه بدهی‌های بیمه‌ای شرکت‌ها گفت: افزایش بهره‌گیری از این ظرفیت برای وصول مطالبات معوق بیمه‌ای از تمامی شرکت‌های واجد شرایط، از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

ریاضی افزود: بر همین اساس مقرر شد طی روز‌های آینده کارگروهی ویژه با حضور مدیران بانکی و مسئولان مرتبط در دادگستری استان تهران تشکیل شود تا ضمن بررسی مشکلات موجود، موانع احتمالی استفاده شرکت‌ها از اوراق گام شناسایی و برطرف شده و فرایند تسویه بدهی‌های معوق بیمه‌ای تسهیل شود.

منبع: سازمان تامین اجتماعی