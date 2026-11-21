باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین بهرامی، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور، در آیین رونمایی از نسخه آزمایشی سامانه گفت‌وگوی هوشمند با آثار و بیانات رهبر شهید انقلاب، با اشاره به اهمیت صیانت و نشر دقیق میراث علمی و فکری رهبر شهید، از راه‌اندازی این سامانه به آدرس goftogoo.khamenei.ir با همکاری انتشارات انقلاب اسلامی خبر داد.

وی در ادامه با اشاره به رابطه ویژه مرکز نور با رهبر شهید تصریح کرد: تأسیس این مرکز با عنایت و هدایت ایشان انجام شد و در اساسنامه اولیه، ریاست هیئت‌امنای مرکز را شخصاً به عهده داشتند و نظارت مستقیم بر کار‌های مرکز اعمال می‌کردند. ما در مرکز نور همواره احساس وظیفه و مسئولیت سنگینی در قبال اندیشه‌ها و نظریات بلند ایشان داشته‌ایم و در گذشته نیز توفیق تولید نرم‌افزار‌هایی نظیر «حدیث ولایت» و مجموعه آثار و بیانات ایشان را داشته‌ایم.

هرامی با تأکید بر اهمیت میراث علمی و فکری رهبر شهید تصریح کرد: ویژگی تاریخی بیانات و آثار ایشان و نقشی که در تبیین وظایف امروز ما ایفا می‌کند، می‌تواند چراغ راه آینده کشور و نظام اسلامی باشد. در یک سال اخیر و به‌ویژه با نزدیک شدن به ایام سالگرد شهادت، بسیاری از پژوهشگران و مراکز علمی خواستار بررسی دیدگاه‌های ایشان در حوزه‌های تخصصی خود بوده‌اند و به ابزاری برای دسترسی سریع و دقیق به این اندیشه‌ها نیاز داشتند.

رئیس مرکز نور درباره قابلیت‌های فنی این سامانه گفت: در گذشته، پژوهشگران برای پیگیری نظرات ایشان ناچار بودند در انبوه اطلاعات به دنبال کلمات کلیدی بگردند؛ اما این سامانه امکان طرح سوال به زبان طبیعی و دریافت پاسخ مستند را فراهم ساخته است. دو پایگاه محتوایی عمده پشتوانه این سامانه شامل پایگاه بیانات و پیام‌ها (شامل دیدارها، خطبه‌های نماز جمعه، سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و پیام‌ها) و آثار مکتوب (شامل ۱۳۳ عنوان کتاب منتشره از سوی انتشارات انقلاب اسلامی و سایر ناشران) است.

بهرامی در پایان مهم‌ترین ویژگی این گفتگوی هوشمند را «مستند بودن» آن دانست و تأکید کرد: هر مطلبی که سامانه ارائه می‌دهد، همراه با نقل عبارت دقیق از آثار مکتوب یا شفاهی و با ارجاع و لینک مستقیم به صفحه مربوطه در پایگاه نورلایو یا سایت رسمی است و کاربر با یک کلیک می‌تواند مستند نقل‌قول را مشاهده کند. وی از زحمات همکاران خود و مسئولان انتشارات انقلاب اسلامی قدردانی کرد و یادآور شد: این سامانه هم‌اکنون از طریق صفحه اصلی سایت رسمی و نشانی goftogoo.khamenei.ir در دسترس پژوهشگران، اساتید، دانشجویان، طلاب و عموم علاقه‌مندان قرار دارد.