باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۳ میلیون و ۸۷ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۲۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۲۲۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۱۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۶۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۳۶ میلیون تومان
|طلا ۱۸ عیار
|۲۳ میلیون و ۸۷ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۳۰ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان