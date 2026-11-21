باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - بابک هدائی اظهار کرد: در این مدت، ۶ هزار و ۱۸۸ مورد اعزام بیماران به مراکز درمانی انجام شده و کارشناسان اورژانس نیز سه هزار و ۵۹۶ مورد مشاوره تلفنی به شهروندان ارائه کرده‌اند.

وی با تشریح جزئیات مأموریت‌های ثبت‌شده افزود: از مجموع مأموریت‌های اورژانس ۱۱۵ در آبان‌ماه، یک‌هزار و ۵۰۰ مورد مربوط به حوادث ترومایی، ۶۱۱ مورد مربوط به بیماران قلبی، ۳۴۰ مورد مربوط به مشکلات تنفسی، ۱۱۲ مورد مربوط به موارد مغزی، ۱۰۵ مورد مربوط به بیماران دیابتی و ۱۲۷ مورد نیز مربوط به مسمومیت بوده است.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی و مدیریت حوادث استان کردستان همچنین از انجام چهار مورد زایمان موفق در مأموریت‌های اورژانس ۱۱۵ طی این مدت خبر داد و گفت: سایر مأموریت‌ها نیز به انواع دیگر فوریت‌های پزشکی اختصاص داشته است.

هدائی با تأکید بر اهمیت ارائه خدمات سریع و به‌موقع در حوادث و فوریت‌های پزشکی بیان کرد: هماهنگی میان نیرو‌های عملیاتی و کارشناسان دیسپچ نقش مهمی در پاسخگویی به تماس‌های مردمی، مدیریت مأموریت‌ها و ارائه خدمات مؤثر به بیماران و مصدومان دارد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان اورژانس ۱۱۵ استان، بر ضرورت حفظ آمادگی نیروها، ارتقای کیفیت خدمات و پاسخگویی سریع به نیاز‌های فوریت‌های پزشکی شهروندان تأکید کرد.