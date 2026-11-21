باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - زیست‌شناسان آمریکایی برای اولین بار توانستند با غنی‌سازی خاکِ شبیه‌سازی‌شده‌ی ماه به وسیله مقادیر قابل‌توجهی کود آلی، در آن سیب‌زمینی کشت کنند.

به گزارش دفتر مطبوعاتی دانشگاه ایالتی اورگن، دانشمندان تأیید کردند که غده‌های سیب‌زمینی به‌دست‌آمده برای مصرف ایمن هستند و از ارزش غذایی برخوردارند.

امریک گویر، استادیار این دانشگاه، اظهار داشت: «ما دریافتیم که افزودن مواد آلی به خاک شبیه‌سازی‌شده‌ی ماه، به گیاهان سیب‌زمینی اجازه می‌دهد تا چرخه زندگی کامل خود را طی کنند. این دستاورد گامی مهم در جهت ایجاد سیستم‌های پشتیبانی از حیات و تولید غذا در ماه محسوب می‌شود؛ امری که پیش‌شرطی برای کاوش‌ها و مطالعات بلندمدت در ماه است.»

گویر و همکارانش توضیح دادند که خاک ماه، که با نام «رگولیت» (regolith) شناخته می‌شود، از قطعات سنگی تشکیل شده که بر اثر برخورد سیارک‌ها و دنباله‌دار‌ها با سطح ماه به وجود آمده‌اند؛ این خاک همچنین شامل بقایای پوسته ماه است که در پی این برخورد‌ها خرد شده‌اند. این ماده از نظر ترکیب و ساختار، تفاوت بنیادینی با خاک زمین دارد؛ موضوعی که پرسش‌هایی را درباره مناسب بودن آن برای رشد گیاهان و ایمنی‌اش برای موجودات زمینی ایجاد می‌کند.

برای بررسی این موضوع، پژوهشگران دانشگاه ایالتی اورگن با حمایت ناسا مجموعه‌ای از آزمایش‌ها را با استفاده از خاک شبیه‌سازی‌شده‌ی ماه انجام دادند. آنها مقادیر متفاوتی از یک کود آلیِ ویژه که سرشار از مواد مغذی ضروری برای گیاهان است را به نمونه‌های رگولیت ماه افزودند و سپس در آنها سیب‌زمینی کاشتند تا توانایی گیاهان برای ریشه‌دواندن، رشد کردن و تکمیل چرخه زندگی‌شان را مشاهده کنند.

نتایج نشان داد زمانی که کود آلی حدود یک‌سومِ ترکیب خاک را تشکیل می‌داد، گیاهان سیب‌زمینی با قدرت و شادابی غده تولید کردند. در مقابل، کاهش میزان کود به ۵ تا ۱۵ درصد، موجب کند شدن رشد ریشه‌ها و کاهش محسوس در انباشت زیست‌توده (بیومس) شد.

دانشمندان هیچ‌گونه شواهدی مبنی بر تجمع ترکیبات سمی در غده‌ها، یا کاهش ارزش غذایی آنها در نتیجه‌ی پرورش در خاکِ شبیه‌سازی‌شده‌ی ماه، مشاهده نکردند.

پژوهشگران بر این باورند که کود آلی نه‌تنها مواد مغذی ضروری را تأمین می‌کند، بلکه به محافظت از ریشه‌ها در برابر جذب فلزات سنگین و عناصر سمیِ موجود در رگولیت نیز کمک می‌کند.

دانشمندان بر این باورند که توسعه روش‌هایی برای پاک‌سازی خاک ماه از این مواد، می‌تواند موجب افزایش بازده محصولات کشاورزی شود و توانایی پایگاه‌ها و سکونتگاه‌های آینده در ماه را برای دستیابی به خودکفایی در تولید مواد غذایی تقویت کند.

منبع: تاس