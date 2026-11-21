باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید اسماعیل علوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با اشاره به ظرفیت بالای شالیزار‌های شهرستان در افزایش تولید برنج، گفت: در سال زراعی جاری، عملیات برداشت کشت مجدد برنج در سطح دو هزار و ۵۰ هکتار انجام شد که با متوسط عملکرد سه هزار و ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار، میزان تولید این مزارع به حدود ۶ هزار و ۹۷۰ تن شلتوک رسید.

او افزود: همچنین برداشت محصول رتون در سطح پنج هزار و ۶۰۰ هکتار از شالیزار‌های شهرستان انجام شده است که با متوسط عملکرد دوهزار و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار، حدود ۱۱ هزار و ۷۶۰ تن شلتوک از این مزارع تولید شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با بیان اینکه مجموع سطح برداشت کشت مجدد و رتون به هفت هزار و ۶۵۰ هکتار رسید، گفت: مجموع تولید شلتوک از این دو شیوه کشت به حدود ۱۸ هزار و ۷۳۰ تن می‌رسد که بیانگر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود شالیزار‌ها برای افزایش تولید و بهره‌وری در بخش کشاورزی است.

او افزود: توسعه کشت مجدد و پرورش رتون، در کنار مدیریت اصولی منابع آب و رعایت توصیه‌های فنی کارشناسان، می‌تواند نقش مؤثری در افزایش تولید، بهبود درآمد شالیکاران و تقویت امنیت غذایی ایفا کند