باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در اظهاراتی با اشاره به تداوم سیاست فشار اقتصادی واشنگتن علیه ایران، مدعی شد این فشار‌ها «تأثیر واقعی» داشته و با گذشت زمان تشدید خواهد شد.

پیگوت روز شنبه ادعا کرد وضعیت ایران به‌تدریج دشوارتر می‌شود و این کشور توانایی خود را برای تأمین مالی آنچه وی «فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده» خواند، از دست می‌دهد.

این مقام آمریکایی همچنین گفت دولت دونالد ترامپ ضرب‌الاجل مشخصی برای پایان دادن به بن‌بست کنونی تعیین نکرده است. وی در عین حال مدعی شد تهران، با وجود اعلام آمادگی برای مذاکره، شروط واشنگتن را نپذیرفته است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که آمریکا همچنان بر استفاده از ابزار تحریم و فشار اقتصادی برای پیشبرد خواسته‌های خود تأکید دارد؛ رویکردی که با موضع اعلام‌شده ایران درباره ضرورت مذاکرات مبتنی بر احترام متقابل، حفظ حقوق حاکمیتی و پرهیز از تهدید و فشار در تضاد است. تهران بار‌ها تأکید کرده است که مذاکره نمی‌تواند بر مبنای تحمیل خواسته‌های یک‌جانبه و نادیده گرفتن حقوق قانونی ایران انجام شود.

منبع: الجزیره