باشگاه خبرنگاران جوان - بنابر اعلام انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، از ۱۵ آذر ۱۴۰۵ تمام کارخانجات تولیدکننده روغن‌های خاص اعم از ذرت، کنجد، هسته انگور، سبوس برنج، بادام زمینی و... و نیز روغن‌های ترکیبی حاصل از اختلاط روغن‌های اصلی (آفتابگردان، سویا و کلزا) با روغن‌های ذرت،کنجد، هسته انگور، سبوس برنج، بادام زمینی و زیتون و نیز طرف قرارداداهای کارمزدی آنها، ملزم به اخذ قیمت توافقی از انجمن روغن نباتی و درج آن در سامانه ۱۲۴ شدند.

به گفته علیرضا شریفی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مکاتبات اخیر خود، نگرانی خود را از آشفتگی قیمت این گروه روغن‌ها و عدم نظارت بر آنها اعلام و در آخرین مکاتبه، کارخانجات تولیدکننده روغن‌های مذکور و طرف قراردادهای کارمزدی آنها را ملزم به اخذ قیمت از انجمن، درج در سامانه ۱۲۴ و رعایت قیمت‌های مذکور کرده است.