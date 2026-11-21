باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - فاطمه عباسپور مدیر جهاد کشاورزی میاندورود گفت: در راستای مدیریت بهینه منابع آب و جلوگیری از تلفات آبی در شبکه‌های انتقال، عملیات اجرایی طرح لاینینگ با طی مسافت ۲ و نیم کیلومتر و با استفاده از روش نوین بتن پارچه‌ای در حال انجام است.

او افزود: این طرح که به صورت پایلوت (نمونه آزمایشی) در حال احداث است، با هدف ارتقای سطح پایداری جریان آب و کاهش نفوذپذیری خاک در کانال‌های انتقال اجرا می‌شود.

عباسپور گفت: حضور فرماندار میاندورود، نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس، رئیس شورای شهر و سایر مدیران دستگاه‌های اجرایی در محل پروژه، نشان‌دهنده اهمیت راهبردی این اقدام در توسعه زیرساخت‌های کشاورزی منطقه است.

مدیر جهاد کشاورزی میاندورود با اشاره به ویژگی‌های فنی این طرح ، افزود: استفاده از روش بتن پارچه‌ای در این مسیر دو و نیم کیلومتری، علاوه بر افزایش طول عمر شبکه انتقال، دقت عملیات اجرایی را نیز به‌شدت بالا می‌برد. وی افزود که نظارت دقیق بر مراحل احداث، تضمین‌کننده کیفیت و کارایی نهایی این شبکه در مقابله با نشت آب خواهد بود.

او گفت: تقویت زیرساخت‌های آبیاتی و کاهش اتلاف منابع در مسیر انتقال، یکی از ارکان اصلی تضمین امنیت غذایی و ارتقای سطح بهره‌وری در بخش کشاورزی است؛ از همین رو اجرای طرح هایی نظیر لاینینگ در مناطق حساس، نقشی کلیدی در پایداری تولید محصولات کشاورزی و حفظ ذخایر آب زیرزمینی ایفا می‌کند.