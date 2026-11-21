باشگاه خبرنگاران جوان - نشست جشنواره فیلم ایثار با حضور بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، جمعی از مدیران ملی و استانی بنیاد شهید و امور ایثارگران و مسئولان جشنواره در تبریز برگزار شد. در این نشست، ضمن بررسی برنامه‌های سومین دوره جشنواره، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان، گسترش دامنه مخاطبان و فراهم‌کردن مقدمات بین‌المللی‌شدن این رویداد تأکید شد.

سرمست: تبریز ظرفیت تبدیل‌شدن به قطب ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را دارد

بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، با اشاره به پیشینه ایثار، فداکاری و میهن‌دوستی مردم این استان، میزبانی سومین جشنواره ملی فیلم ایثار را فرصتی برای معرفی این میراث فرهنگی و تاریخی از طریق سینما دانست و گفت: «تبریز می‌تواند با میزبانی این جشنواره به یکی از کانون‌های اصلی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در کشور تبدیل شود.»

وی با تأکید بر ضرورت تولید آثار هنری متناسب با ذائقه نسل جوان، از شهید مهدی باکری به‌عنوان یکی از شخصیت‌هایی یاد کرد که زندگی و نقش‌آفرینی او ظرفیت تبدیل‌شدن به آثار سینمایی برای مخاطبان داخلی و خارجی را دارد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین استفاده از ظرفیت پویانمایی، فیلم کوتاه و سکوهای دیجیتال را برای انتقال مفاهیم ایثار و ازخودگذشتگی ضروری دانست و خواستار گسترش نمایش آثار جشنواره در دانشگاه‌ها، فضاهای عمومی و مناطق مختلف استان شد.

سرمست در ادامه بر همکاری دستگاه‌های اجرایی استان برای برگزاری هرچه بهتر جشنواره تأکید کرد و از حمایت استانداری از هنرمندان بومی و فراهم‌کردن زمینه تولید آثار هنری با موضوع ایثار خبر داد.

نظمی: مقدمات بین‌المللی‌شدن جشنواره از سومین دوره فراهم شود

جمشید نظمی، مشاور عالی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، نیز در این نشست، سینما را یکی از مؤثرترین ابزارهای انتقال مفاهیم ایثار و ازخودگذشتگی به نسل جوان دانست و بر ضرورت ارتقای جایگاه جشنواره در سطح ملی و بین‌المللی تأکید کرد.

وی با اشاره به سابقه تبریز در میزبانی رویدادهای سینمایی، از جمله جشنواره فیلم وحدت، بهره‌گیری از تجربه‌های این شهر را در ارتقای کیفیت برگزاری جشنواره مؤثر ارزیابی کرد.

نظمی درباره پیشنهاد بین‌المللی‌شدن جشنواره گفت: «مقدمات برگزاری جشنواره در سطح بین‌المللی باید از همین دوره فراهم شود، اما این مسیر نباید شتاب‌زده طی شود.»

وی افزود که هدف از این برنامه، فراهم‌کردن زمینه نمایش آثار سینمایی دیگر کشورها و حضور فیلم‌سازان و هنرمندان خارجی در دوره‌های آینده جشنواره است.

کرم‌اللهی: آثار ارسالی به جشنواره ۴۰ درصد افزایش یافته است

محمد کرم‌اللهی، دبیرکل سومین جشنواره ملی فیلم ایثار و مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران، با ارائه گزارشی از روند دریافت آثار اعلام کرد: «در سومین دوره جشنواره، ۲۱۰۸ اثر به دبیرخانه ارسال شده است که در مقایسه با دوره گذشته، افزایش ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد.»

به گفته وی، از مجموع آثار دریافتی، ۶۷۴ اثر در بخش مستند، ۵۶۸ اثر در بخش فیلم کوتاه، ۴۳۲ اثر در بخش پویانمایی و موشن‌گرافیک، ۳۱۷ اثر در بخش نماهنگ و ۱۱۷ اثر در بخش فیلم‌نامه ثبت شده است.

دبیرکل جشنواره با اشاره به استقبال مخاطبان از دوره گذشته در تبریز گفت که در دو روز پایانی جشنواره، سالن‌های نمایش تقریباً تکمیل ظرفیت شده بودند و آثار مستند با استقبال بیشتری نسبت به آثار سینمایی روبه‌رو شدند.

کرم‌اللهی همچنین از همکاری استانداری آذربایجان شرقی، شهرداری تبریز، شورای اسلامی شهر و دیگر دستگاه‌های اجرایی استان در برگزاری دوره گذشته قدردانی کرد و تداوم این همکاری‌ها را برای برگزاری موفق سومین دوره ضروری دانست.

معرفی دبیر هنری و رونمایی از مجموعه ۲۴ مقاله علمی

دبیرکل سومین جشنواره ملی فیلم ایثار در بخش دیگری از سخنان خود، از انتخاب آرش زینال‌خیری به‌عنوان دبیر هنری این دوره خبر داد و گفت در ترکیب هیئت‌های داوری، علاوه بر چهره‌های شناخته‌شده ملی، از ظرفیت هنرمندان آذربایجان نیز استفاده شده است.

وی همچنین به برنامه‌های علمی جشنواره اشاره کرد و افزود: «در دوره گذشته، چهار نشست علمی برگزار شد که حاصل آن تدوین ۲۴ مقاله بود. این مقالات در قالب یک کتاب گردآوری شده‌اند و در آیین افتتاحیه سومین دوره جشنواره رونمایی خواهند شد.»

به گفته کرم‌اللهی، برای سومین دوره نیز چهار نشست علمی پیش‌بینی شده است که نخستین نشست آن در خبرگزاری فارس برگزار شد. بررسی مبانی سینمای ایثار و ظرفیت‌های آذربایجان در این حوزه، از محورهای نشست‌های بعدی خواهد بود.

سلمانی: میزبانی تبریز باید به استقرار دبیرخانه دائمی جشنواره منجر شود

علی‌اکبر سلمانی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی، نیز با تشریح اقدامات انجام‌شده برای میزبانی سومین جشنواره ملی فیلم ایثار گفت که پس از ابلاغ میزبانی اختتامیه به تبریز، هماهنگی‌های اجرایی با شهرداری، صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آغاز شده است.

وی پشتیبانی اجرایی و زیرساختی، همکاری فرهنگی و رسانه‌ای و جلب مشارکت بخش خصوصی را از مهم‌ترین محورهای برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره برشمرد.

سلمانی با اشاره به پیشنهاد استاندار آذربایجان شرقی برای استقرار دبیرخانه دائمی جشنواره در این استان گفت: «موافقت استان با میزبانی سومین دوره جشنواره، مشروط به ایجاد دبیرخانه دائمی در آذربایجان شرقی اعلام شده است.»

وی افزود که تحقق این پیشنهاد می‌تواند جایگاه تبریز را به‌عنوان پایگاه دائمی جشنواره ملی فیلم ایثار تثبیت کند و زمینه معرفی بیشتر ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و گردشگری استان را فراهم آورد.

در پایان این نشست، نشان‌واره سومین جشنواره ملی فیلم ایثار رونمایی شد.

سومین جشنواره ملی فیلم ایثار، آذرماه ۱۴۰۵ به میزبانی تبریز برگزار خواهد شد.

منبع: جشنواره فیلم ایثار