باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال پرسپولیس با کسب پیروزی ۳ بر صفر مقابل پیکان تهران بار دیگر در خانه طعم پیروزی را چشید تا موقتا به صدر جدول بازگردد.

شاگردان مهدی تارتار در حالی به پیروزی رسیدند که در جریان بازی با پیکان اعتراض هایی را نسبت به عملکرد مرتضی منصوریان داور مسابقه و همچنین دخالت های احمد محمدی داور VAR داشتند تا باعث شود آنها نامه ای مستقیم به کمیته داوران فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ ارسال کنند.

باشگاه پرسپولیس نه تنها به تصمیمات داوری در مسابقات اخیر تیم مردان خود معترض شده است بلکه در بخشی از نامه به روند تصمیم گیری داوران در بازی های اخیر تیم زنان نیز پرداخته است و آنها را غیر منصفانه دانسته و خواستار توضیح و دقت کمیته داوران شده است.

باشگاه پرسپولیس نسبت به نحوه چینش داوران با توجه به رقابت فشرده در بالای جدول و عدم استفاده از داوران هم استانی با رقبا نیز اشاره کرده است. احتمالا سرخ ها نسبت به حضور احمد محمدی داور اصفهانی به عنوان داور VAR بازی این تیم مقابل پیکان اعتراض داشتند و حضورش در اتاق داور ویدئویی را چندان باب میل ندانسته اند و خواستار شفاف سازی هرچه بیشتر کمیته داوران در این خصوص شده است.

حالا باید دید آیا کمیته داوران فدراسیون هم واکنش رسمی نسبت به نامه پرسپولیس و اعتراض هایش نسبت به نحوه قضاوت داوران در بازی های مردان و زنان این باشگاه نشان می دهد یا تغییراتی در انتخاب داوران برای بازی های بعدی این تیم خواهد داشت.