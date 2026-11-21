باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقام‌های عراقی اعلام کردند در پی وقوع آتش‌سوزی در نیروگاه حرارتی حارثه در استان بصره در جنوب این کشور، دست‌کم چهار نفر کشته و ۳۵ نفر دیگر زخمی شدند.

مرکز اطلاع‌رسانی امنیتی عراق در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی فیس‌بوک منتشر کرد، شمار قربانیان این حادثه را اعلام کرد و گفت این آمار بر اساس ارزیابی‌های اولیه به دست آمده است.

در این بیانیه آمده است که نیرو‌های دفاع مدنی برای مهار آتش‌سوزی وارد عمل شدند و نیرو‌های امنیتی نیز با محاصره تأسیسات نیروگاه، امنیت مناطق اطراف آن را برقرار کردند.

در این بیانیه تأکید شده است: «یگان‌های پلیس از اداره و مرکز پلیس الحارثه، به همراه گردان اول تیپ ۸۳ پیاده‌نظام مکانیزه، محل حادثه را محاصره و مناطق اطراف آن را تحت نظارت مستقیم میدانی فرماندهی منطقه امنیتی سوم ایمن‌سازی کردند.»

مقام‌های عراقی اعلام کردند مصدومان این حادثه دچار سوختگی و درجات مختلفی از خفگی شده‌اند و برای دریافت کمک‌های اولیه و درمان پزشکی به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

مرکز اطلاع‌رسانی امنیتی عراق همچنین اعلام کرد تحقیقات میدانی برای مشخص شدن جزئیات و علت وقوع آتش‌سوزی در جریان است.

این مرکز افزود با مشخص شدن جزئیات بیشتر، اطلاعات تکمیلی منتشر خواهد شد.

منبع: آناتولی