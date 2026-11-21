باشگاه خبرنگاران جوان - علی جعفریان جانشین و مشاور عالی وزیر بهداشت در تشریح جزئیات تصمیم اخیر شورای معین درباره ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی اظهار کرد: بر اساس مصوبه قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزایش سالانه ۲۵ درصد ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده بود و این افزایش ظرفیت تا سال ۱۴۰۴ اجرا شد.

وی افزود: در ادامه، برای سال ۱۴۰۵ مصوب شد ظرفیت پذیرش مطابق ظرفیت نهایی اعلام‌شده در دفترچه انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۴ باشد، اما با توجه به اینکه فرآیند اعلام نتایج و آغاز تحصیل دانشجویان به دلیل شرایط جنگ با تأخیر مواجه شد و امکان پوشش یک سال تحصیلی کامل وجود نداشت، مقرر شد ۳۰ درصد پذیرفته‌شدگان کنکور ۱۴۰۵ تحصیل خود را از مهرماه ۱۴۰۶ آغاز کنند.

جانشین وزیر بهداشت با اشاره به شرایط خاص کشور و تأثیر آن بر روند فعالیت دانشگاه‌های علوم پزشکی ادامه داد: نتایج کنکور امسال در شرایطی اعلام شده که دانشگاه‌ها عملاً امکان آغاز ترم تحصیلی جدید را از آذرماه دارند و این نیمسال نیز یک ترم کامل نخواهد بود. از سوی دیگر، افزایش ظرفیت سال‌های گذشته موجب شده بود بسیاری از دانشکده‌ها در دو نیمسال مهر و بهمن پذیرش دانشجو داشته باشند، اما امسال به دلیل شرایط جنگی، امکان اجرای این برنامه نیز فراهم نیست.

جعفریان تصریح کرد: بر همین اساس، برای سال ۱۴۰۵ پذیرش در حدود ۱۰ هزار دانشجو پیش‌بینی شده و در سال ۱۴۰۶ نیز ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی معادل ظرفیت اعلام شده در کنکور ۱۴۰۴ است. با توجه به تعداد ورودی سال ۱۴۰۶، تصمیم جدید شورای معین، ۳۰ درصد ظرفیتی که از سال ۱۴۰۵ به سال ۱۴۰۶ منتقل شده بود، از ظرفیت پذیرش سال آینده کسر می‌شود تا فشار بیشتری به دانشکده‌های علوم پزشکی وارد نشود.

وی با بیان اینکه این تصمیم به معنای تثبیت ظرفیت در یک بازه چندساله نیست، توضیح داد: تصمیم فعلی ناظر بر ظرفیت سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ است و وضعیت ظرفیت سال ۱۴۰۷ باید در ادامه مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گیرد. موضوع کلی ظرفیت‌گذاری نیز دو جنبه متفاوت دارد؛ نخست، امکانات و شرایط آموزشی دانشگاه‌ها برای پذیرش و تربیت دانشجو و دوم، میزان نیاز واقعی کشور به پزشک و سایر نیروهای موردنیاز نظام سلامت. این دو موضوع باید به‌صورت جداگانه بررسی شوند.

جانشین وزیر بهداشت در ادامه درباره بند دیگری از مصوبه شورای معین مبنی بر جبران اختلاف ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی از طریق افزایش پذیرش در سایر رشته‌های علوم پزشکی گفت: با توجه به تقاضای بالای داوطلبان گروه علوم تجربی، پیشنهاد این بود که بخشی از ظرفیت آموزش در علوم پزشکی به سایر رشته‌های موردنیاز نظام سلامت از جمله پرستاری و توانبخشی اختصاص یابد.

جعفریان با تاکید بر ضرورت توجه به آمایش نیروی انسانی سلامت اظهار کرد: در طرح آمایش رشته‌های تحصیلی، نیاز کشور به رشته‌های مختلف پیش‌بینی شده است. برای نمونه، یکی از چالش‌های جدی نظام سلامت، کمبود پرستار است؛ به‌طوری‌که نسبت پرستار به تخت بیمارستانی در کشور به‌طور متوسط حدود یک است، درحالی‌که این نسبت باید به حدود سه برسد.

وی افزود: نسبت پرستار به پزشک در ایران نیز تقریباً یک به یک است که با نسبت‌های موجود در نظام‌های سلامت برخوردار از خدمات مناسب تفاوت فاحشی دارد. افزایش تعداد پزشکان پاسخگوی همه نیازهای نظام سلامت نیست چنانچه شاخص پزشک به جمعیت نیز تنها یکی از شاخص‌های کفایت نظام سلامت است و باید ترکیب نیروی انسانی در این حوزه متناسب با نیازهای واقعی کشور اصلاح شود.

وی با اشاره به روند سالمندی جمعیت کشور و تغییر نیازهای نظام سلامت خاطرنشان کرد: وقتی از افزایش سن و سالمندی جمعیت صحبت می‌شود، باید به نقش رشته‌های توانبخشی نیز توجه کنیم چراکه ارائه خدمات مراقبت در منزل، پرستاری، توانبخشی و مددکاری اجتماعی از ارکان اساسی پاسخگویی به نیازهای این گروه جمعیتی است.

جعفریان در پایان تأکید کرد نگاه وزارت بهداشت دولت چهاردهم و سایر نهادهای مرتبط با نظام سلامت به موضوع ظرفیت پذیرش دانشجو، نگاهی کاملا کارشناسی و با در نظر گرفتن هر دو بعد امکانات و کیفیت آموزش از یک طرف و نیاز نظام سلامت از طرف دیگر است و باید به این نظر کارشناسی اعتماد کرد.

منبع: وزارت بهداشت