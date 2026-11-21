باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ساعت «آنر واچ ۶ پرو» (Honor Watch ۶ Pro) از بدنه‌ای شیک و خوش‌ساخت بهره می‌برد که در ساخت آن از فولاد ضدزنگ، سرامیک و شیشه‌ای مقاوم در برابر ضربه و خط و خش استفاده شده است. ابعاد این ساعت ۴۶.۳ در ۴۶.۳ در ۱۱.۶ میلی‌متر بوده و دارای گواهی‌های IP۶۸ و IP۶۹K برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار است.

این ساعت به یک نمایشگر ۱.۵ اینچی از نوع LTPO AMOLED با وضوح ۴۶۶ در ۴۶۶ پیکسل مجهز شده است که تراکم پیکسلی حدود ۳۱۰ پیکسل در هر اینچ (ppi) را ارائه می‌دهد و حداکثر روشنایی آن به ۵۵۰۰ نیت می‌رسد.

این دستگاه که با سیستم‌عامل MagicOS اجرا می‌شود، از قابلیت اتصال به شبکه تلفن همراه (سلولار) برخوردار است و به میکروفون‌ها و بلندگو‌های داخلی برای برقراری تماس‌های صوتی، و همچنین بلوتوث نسخه ۵.۴ برای جفت‌شدن با گوشی‌های هوشمند و سایر دستگاه‌های همراه مجهز شده است.

آنر همچنین این ساعت را به حسگر‌هایی برای پایش فشار خون، ردیابی ضربان قلب و اندازه‌گیری سطح اکسیژن خون (SpO۲) مجهز کرده و برنامه‌هایی را برای پایش فعالیت‌های بدنی روزانه و الگو‌های خواب کاربر در آن گنجانده است.

علاوه بر این، ساعت مذکور شامل قطب‌نمای الکترونیکی، حسگر پایش قند خون، تراشه NFC، سیستم موقعیت‌یاب ماهواره‌ای (GPS) و یک باتری ۵۱۵ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ بی‌سیم است.

منبع: gsmarena