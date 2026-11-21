باشگاه خبرنگاران جوان -محمد دادرس گفت: با تداوم فعالیت جریانات جنوبی در گیلان، وزش باد همراه با مه آلودگی هوا در مناطق ساحلی و جلگه‌ای استان تا فردا ادامه دارد.

وی با بیان اینکه افزایش موقتی ابر، رگبار‌های پراکنده و احتمال خیزش گرد و خاک از پدیده‌های جوی گیلان در این مدت است، افزود: دریای خزر امروز برای فعالیت‌های دریانوردی و صید مناسب و از عصر فردا با ۸۰ سانتی متر ارتفاع موج تا پایان هفته نامناسب پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به ثبت بیشترین دمای استان در شبانه روز گذشته ۲۶ درجه در فومن و کمترین دما ۸ درجه در منطقه آبکنار بندرانزلی، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۱۸ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۷۷ درصد است.

محمد دادرس از ورود سامانه سرد و بارشی به آسمان گیلان از دوشنبه، بارش‌های رگباری و کاهش تدریجی دما به میزان ۸ تا ۱۳ درجه خبر داد و افزود: این سامانه تا آخر هفته در استان ماندگار است.