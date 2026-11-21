\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u06cc\u060c \u0628\u0647 \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627\u06cc \u0634\u06a9\u0648\u0647\u0650 \u0637\u0627\u0642 \u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u0646\u0634\u06cc\u0646\u06cc\u0645\u061b \u062c\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u0633\u0646\u06af\u200c\u0647\u0627 \u0633\u062e\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u0648\u06cc\u0646\u062f \u0648 \u0646\u0642\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0647\u062e\u0627\u0645\u0646\u0634\u06cc \u0686\u0646\u0627\u0646 \u0632\u0646\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u06af\u0648\u06cc\u06cc \u0632\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u0627\u062f\u0647 \u0648 \u0627\u0632 \u062d\u0631\u06a9\u062a \u0628\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\u00a0