باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق ‌مالواجرد روز شنبه در حاشیه بازدید از آزاد راه تهران- شمال در گفت و گو با خبرنگاران تصریح کرد: باوجود مشکلات اقتصادی اما اجرای طرح ها عمرانی و زیرساختی در حوزه راه و شهرسازی در نقاط مختلف کشور در ماه اخیر به هیچ عنوان متوقف نشد که این امر نشان دهنده خدمت رسانی دولت به اقشار مردم است.

وی اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی برای رفع مشکل ترافیک در جاده های اصلی مازندران برنامه هایی را در دست اجرا دارد که بخشی از این طرح ها در حال اجرا است.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: رفع گره ترافیکی در جاده چالوس از مطالبات مردم و مسوولان محلی است که در گام های مختلف دولت برای تحقق این دغدغه ها در تلاش است.

صادق مالواجرد اضافه کرد: به طور قطع ظرفیت های اقتصادی غرب مازندران با اجرای طرح های زیرساختی شکوفا تر می شود و با تلاش و همدلی دولت و مجلس در ماه های آینده اتفاق های خوبی در این زمینه روی خواهد دارد.

وزیر راه و شهرسازی در آغاز بازدیدهای میدانی خود از طرح های زیرساختی استان مازندران، از آزادراه تهران–شمال در محدوده ولی‌آباد، «از تونل‌های ۴۵ و ۴۶ منطقه ۳» بازدید و در جریان وضعیت عملیات اجرایی این بخش قرار گرفت.

صادق ‌مالواجرد روز شنبه در آغاز برنامه‌های سفر یک‌روزه خود به غرب استان مازندران از قطعات مختلف آزادراه تهران–شمال، از تونل‌های ۴۵ و ۴۶ منطقه ۳ این آزادراه در محدوده ولی‌آباد بازدید کرد.

در این بازدید، وضعیت اجرایی تونل‌های یادشده و روند پیشرفت عملیات در این بخش از پروژه مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی را در این بازدید هوشنگ بازوند، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، رضا اکبری، معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، علی نبییان، معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن همراهی کردند.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان با شماره ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ و با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است.

برابر آمار، سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دستگاه خودرو در محورهای مازندران تردد دارند که ۱۱ درصد از این ترددها در محورهای اصلی و بقیه درون شهری است. مازندران ۱۰ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد که حدود سه هزار کیلومتر از آن جاده اصلی و بقیه محور روستایی است.

هراز، کندوان، سوادکوه، کیاسر، کناره و جاده گلوگاه ۶ محور اصلی مازندران است که این استان را به استان‌های تهران، البرز، سمنان، گیلان و گلستان متصل می کند.

مسافران و رانندگان می‌توانند جهت آگاهی از آخرین وضعیت راه‌ها، انسدادها یا محدودیت‌های احتمالی تردد و شرایط جوی به سایت www.۱۴۱.ir مراجعه کرده و یا با تلفن گویای ۱۴۱ تماس حاصل کنند.