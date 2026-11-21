باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - جعفر قرائتی‌ستوده، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان، از پیگیری این انجمن برای به‌رسمیت‌شناختن صنعتی‌سازی ساختمان به‌عنوان یک رسته تخصصی مستقل و صدور گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای برای فعالان این حوزه خبر داد.

قرائتی‌ستوده با اشاره به مکاتبات انجام‌شده در این زمینه اظهار کرد: صنعتی‌سازی ساختمان با توجه به ماهیت تخصصی و تفاوت‌های آن با شیوه‌های متعارف ساخت‌وساز، نیازمند نظام مشخصی برای شناسایی و ارزیابی صلاحیت فعالان خود است. با وجود شکل‌گیری فعالیت‌های صنفی در این حوزه و تأسیس انجمن صنفی مستقل، تاکنون این تخصص به‌صورت جداگانه در بخشنامه‌های تشخیص صلاحیت سازمان برنامه و بودجه کشور شناسایی نشده است.

وی افزود: در همین راستا، انجمن صنفی تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان طی نامه‌ای به شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور، درخواست کرد موضوع صدور گواهینامه صلاحیت برای مهندسان مشاور، تولیدکنندگان و سازندگان فعال در حوزه صنعتی‌سازی ساختمان مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن ادامه داد: در این درخواست تأکید شده است که موضوع در کمیته صنعتی‌سازی ساختمان و کمیته نظام فنی و اجرایی شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور بررسی شود تا پس از جمع‌بندی کارشناسی، پیشنهاد لازم برای صدور گواهینامه صلاحیت به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه شود.

قرائتی‌ستوده با اشاره به پیگیری انجام‌شده در شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور گفت: در ادامه این مکاتبه، رئیس شورا نیز طی نامه‌ای به رئیس امور مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور، ضمن اشاره به درخواست انجمن، خواستار تشکیل نشست مشترک برای طرح موضوع و بررسی صدور گواهینامه صلاحیت فعالان حوزه صنعتی‌سازی ساختمان شده است.

وی تأکید کرد: هدف از این پیگیری، ایجاد چارچوبی مشخص برای احراز صلاحیت مهندسان مشاور، تولیدکنندگان و سازندگان صنعتی‌سازی ساختمان و فراهم‌کردن زمینه شناسایی رسمی این تخصص در نظام فنی و اجرایی کشور است.

به گفته وی، به‌رسمیت‌شناختن این حوزه در نظام تشخیص صلاحیت می‌تواند زمینه فعالیت حرفه‌ای منسجم‌تر و شفاف‌تر فعالان صنعتی‌سازی ساختمان را فراهم کند.