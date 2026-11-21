باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - یکصد و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با محوریت بررسی چالش‌های ناشی از تغییر اولویت‌های ارزی، تأمین مواد اولیه واحد‌های تولیدی و مدیریت تأمین سوخت گلخانه‌ها در فصل زمستان برگزار شد و تصمیمات مهمی در راستای رفع موانع تجاری و تضمین پایداری تولید به تصویب رسید.

در این نشست محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق بازرگانی فارس، با اشاره به مشکلات ایجادشده در فرآیند تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحد‌های تولیدی به‌دلیل تغییر اولویت‌های ارزی اظهار کرد: لازم است برای واحد‌هایی که پیش از ابلاغ بخشنامه جدید، ثبت سفارش انجام داده و کد‌های مربوطه را دریافت کرده‌اند، امکان ادامه فرآیند‌ها مطابق روال پیشین فراهم شود و مفاد بخشنامه جدید به سفارش‌های قبلی تسری پیدا نکند.

او با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف کالا‌هایی که با مصوبه شعام تا ۹۰ درصد ترخیص شده‌اند، افزود: تغییر رویه‌ها و ضوابط ارزی نباید موجب بلاتکلیفی فعالان اقتصادی و توقف فرآیند تأمین کالا‌هایی شود که پیش از این مراحل قانونی ثبت سفارش و واردات را طی کرده‌اند.

حمیدیان همچنین پیشنهاد کرد برای تأمین مواد اولیه و قطعات، امکان استفاده از ظرفیت صادرات سایر فعالان اقتصادی با سازوکاری کنترل‌شده و پس از تأیید دستگاه تخصصی فراهم شود؛ ضمن آنکه در صورت تغییر اولویت ارزی، وضعیت سفارش‌های ثبت‌شده پیشین باید متناسب با مرحله پیشرفت اجرایی تعیین تکلیف شود تا از توقف چرخه تولید جلوگیری شود.

هشدار درباره بحران انرژی گلخانه‌های فارس در فصل سرما

رئیس اتاق بازرگانی فارس در ادامه با اشاره به دستور کار دوم نشست درباره تأمین سوخت گلخانه‌داران در فصل زمستان، بخش گلخانه‌ای را یکی از ارکان راهبردی اقتصاد و امنیت غذایی استان دانست و گفت: استمرار فعالیت گلخانه‌ها به تأمین پایدار انرژی و حفظ دمای مناسب وابسته است و حتی قطعی کوتاه‌مدت گاز یا افت شدید فشار آن می‌تواند به آسیب جدی و در مواردی نابودی کامل محصول در حال کشت منجر شود.

حمیدیان با بیان اینکه استان فارس دارای ۶۶۸ هکتار گلخانه (شامل ۶۸ هکتار راکد) است که ۵۷ درصد گلخانه‌های فعال از گاز طبیعی استفاده می‌کنند، تصریح کرد: الزام گلخانه‌داران به استفاده از سوخت جایگزین بدون فراهم بودن زیرساخت‌های فنی، مخازن ذخیره، تجهیزات دوگانه‌سوز و منابع مالی، راهکار پایداری نیست.

او پیشنهاد کرد شرکت ملی گاز در دوره‌های محدودیت، از قطع کامل گاز واحد‌های دارای محصول خودداری کرده و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نیز سهمیه سوخت جایگزین را پیش از اعمال محدودیت‌ها متناسب با سطح زیرکشت و نوع محصول تخصیص دهد. همچنین بر لزوم حمایت مالی و اعتباری جهاد کشاورزی برای تجهیز گلخانه‌ها به مخازن ذخیره و مشعل‌های دوگانه‌سوز تأکید شد.

مصوبات کلیدی یکصد و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی فارس

در این جلسه، پس از بحث و بررسی کارشناسی، مصوبات زیر جهت اجرا به تصویب رسید:

۱. تعیین تکلیف تعهدات ارزی: مقرر شد اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان، پرونده صادرکنندگانی را که بخش عمده تعهد خود را ایفا کرده، دارای مهلت قانونی هستند یا اسناد مؤثر ارائه داده‌اند، به‌صورت جداگانه بررسی و مستندات را برای تصمیم‌گیری ارسال کند.

پرونده‌های فاقد اقدام نیز پس از اخطار قانونی پیگیری شوند. همچنین کارگروه استانی رفع تعهدات ارزی با همکاری دستگاه‌های متولی، فهرست پرونده‌ها را تکمیل و مغایرت‌های اطلاعاتی بانک مرکزی و سامانه جامع تجارت را رفع نماید.

۲. مهلت جبرانی و استثنائات قانونی: بانک مرکزی و وزارت صمت موظف شدند پیشنهاد اعطای مهلت جبرانی ۶ تا ۱۲ ماهه برای تعهدات سررسیدشده و پرونده‌های دارای کوتاژ صادراتی با سررسید بیش از ۱۵ ماه را بررسی و ابلاغ کنند.

همچنین واحد‌های تولیدی شناسنامه‌دار و دارای رتبه‌بندی مشخص از بخشنامه‌های جدید مستثنی شده و امکان ثبت سفارش و تخصیص ارز برای آنها فراهم شود.

۳. پشتیبانی از واردات پیش از بخشنامه: مقرر شد سفارش‌های پیش‌ثبت‌شده و دارای کد واحد‌های تولیدی طبق روال سابق پیگیری شود و بخشنامه جدید عطف به ماسبق نگردد؛ به‌ویژه کالا‌هایی که با مصوبه شعام تا ۹۰ درصد ترخیص شده‌اند، نباید دچار بلاتکلیفی شوند. همچنین امکان استفاده از ظرفیت صادرات سایرین برای تأمین مواد اولیه و قطعات موردنیاز با سازوکار کنترل‌شده پیشنهاد شد.

۴. تفاوت اولویت قطعات تولیدی با کالا‌های مصرفی: در تعیین اولویت‌های ارزی باید میان قطعات و مواد اولیه حیاتی تولید (حتی با ارزش ارزی محدود که نبود آنها موجب توقف تولید محصول با ارزش افزوده بالا می‌شود) با کالا‌های مصرفی نهایی تفاوت جدی قائل شد.

۵. ساماندهی سوخت گلخانه‌ها: جهاد کشاورزی استان با همکاری اتحادیه گلخانه‌داران، شرکت گاز و پخش فرآورده‌های نفتی، فهرست کامل گلخانه‌های فعال و جدیدالاحداث، سطح زیرکشت، نیاز سوخت و ظرفیت ذخیره‌سازی را تهیه و به استانداری ارائه دهد.

شرکت گاز نیز در چارچوب اولویت‌های ملی از محدودیت‌های غیرضروری برای گلخانه‌ها جلوگیری کند. وزارتخانه‌های نفت و جهاد کشاورزی نیز مکلف شدند سهمیه سوخت مایع گلخانه‌ها، مبنای محاسبه مصرف سال قبل، سهم ذخیره‌سازی اضطراری و شرایط واحد‌های جدید را به‌صورت یکسان به استان‌ها ابلاغ کنند.