باشگاه خبرنگاران جوان - «اسباب زحمت» سریال کمدی اجتماعی و خانوادگی از امروز ساعت ۱۷ روانه آنتن می‌شود.

این سریال داستان چند کارگر باربری را روایت می‌کند که در هر قسمت با ورود به خانه‌ها و مکان‌های مختلف، با اتفاقاتی غیرمنتظره، چالش‌های تازه و موقعیت‌های طنزآمیز روبه‌رو می‌شوند.

سعید آقاخانی علاوه بر کارگردانی، نقش «احمد آقا» را نیز در این مجموعه ایفا می‌کند. حسن معجونی، عباس جمشیدی‌فر، کمند امیرسلیمانی، عاطفه باقری، دریا آقاخانی، نیما هوشمند، کیاشاه تنگستانی و جمعی دیگر از بازیگران در این سریال حضور دارند.

گفتنی است، «اسباب زحمت» در ساعت های ۲ و ۹ از شبکه تماشا بازپخش می شود.