باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک منبع در سازمان بهداشت جهانی (WHO) اظهار داشته است که اگر یک ویروس آنفولانزای A جدید - حامل ژن‌هایی با منشأ حیوانی - ظاهر شود، می‌تواند یک همه‌گیری آنفولانزا ایجاد و گسترش یابد.

این منبع در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا عفونت‌های فعلی آنفولانزا می‌توانند در این فصل به یک همه‌گیری تبدیل شوند، توضیح داد: "آنفولانزای همه‌گیر زمانی ظاهر می‌شود که یک ویروس آنفولانزای A جدید ظاهر شود و ژن‌هایی را از حیوانات (مانند پرندگان یا خوک) از طریق فرآیندی که به عنوان تغییر آنتی‌ژنی شناخته می‌شود، به دست آورده باشد. این ویروس قادر به آلوده کردن انسان‌ها و انتقال مؤثر از فردی به فرد دیگر است.

این منبع خاطرنشان کرد که در چنین سناریویی، جمعیت هنوز ایمنی جمعی را به دست نیاورده است.

این منبع افزود: به دلیل این تغییرات اساسی در ساختار ویروس، اکثر جمعیت فاقد ایمنی هستند. این امر به یک همه‌گیری اجازه می‌دهد تا به سرعت در سراسر جهان گسترش یابد - که اغلب در خارج از فصل معمول آنفولانزا رخ می‌دهد.

آنفولانزای A یک عفونت ویروسی حاد دستگاه تنفسی است. این بیماری اغلب باعث همه‌گیری‌های فصلی می‌شود و پتانسیل ایجاد همه‌گیری را دارد، زیرا به سرعت تکامل می‌یابد و می‌تواند انسان‌ها را در تمام گروه‌های سنی و همچنین گونه‌های مختلف حیوانات آلوده کند.

آنفولانزای نوع A می‌تواند منجر به عوارضی از جمله ذات‌الریه، برونشیت، عفونت گوش و سینوزیت شود، یا ممکن است بیماری‌های مزمن موجود را تشدید کند.

کودکان خردسال، سالمندان، زنان باردار و همچنین افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن یا سیستم ایمنی ضعیف، در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به اشکال شدید این بیماری هستند.

منبع: نووستی