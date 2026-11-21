باشگاه خبرنگاران جوان-محمد رضا بهرامی،مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قم، گفت: در پی اعلام عوامل اورژانس از طریق بی‌سیم مبنی بر وقوع تصادف زنجیره‌ای، نجاتگران پایگاه معصومیه و پایگاه سلفچگان به محل حادثه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی را آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قم افزود: در این حادثه ۱۳ نفر مصدوم شدند و یک نفر نیز جان خود را از دست داد. نجاتگران هلال‌احمر با انجام عملیات رهاسازی، فرد فوت‌شده را از داخل خودرو خارج کردند و مصدومان و فرد جان‌باخته را به عوامل اورژانس و نیروی انتظامی تحویل دادند.

عملیات امدادرسانی از ساعت ۲۳:۵۷ جمعه ۲۹ آبان آغاز شد و ساعت ۲ بامداد شنبه ۳۰ آبان به پایان رسید.