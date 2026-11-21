باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) روز شنبه اعلام کرد یک نفتکش در تنگه هرمز، در فاصله ۱۱ مایل دریایی شمال شهر خصب عمان، هدف قرار گرفته است.

این مرکز در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت: «یک نفتکش که در حال عبور از تنگه هرمز به سمت خارج بود، از ناحیه عقب هدف ناشناس قرار گرفت.»

این نهاد دریایی اعلام کرد تاکنون گزارشی از تلفات جانی این حادثه دریافت نشده است، اما میزان تأثیر احتمالی آن بر محیط زیست هنوز مشخص نیست.

مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس از شناور‌هایی که از این منطقه عبور می‌کنند خواست احتیاط کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند. تحقیقات مقام‌های مسئول درباره این حادثه ادامه دارد.

منبع: آناتولی